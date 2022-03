Trije obračuni s solzilcem. Zakaj pa je k zdravniku morala natakarica?

1.3.2022 | 13:10

Policisti so med minulim vikendom na številko 113 sprejeli 548 klicev, od tega je bilo 118 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

Kršitve javnega reda in miru

Solzilec 1

Obravnavali so dvanajst kršitev javnega reda naj javnem kraju in tri v zasebnem prostoru.

V petek zvečer so se policisti iz Črnomlja, Metlike, Dolenjskih Toplic in vodniki službenih psov odzvali na prijavo pretepa več oseb v gostinskem lokalu v Črnomlju. Dva najbolj goreča kršitelja, stara 26 in 37 let, so pridržali in zanju napisali plačilne naloge zaradi več kršitev zakona o javnem redu in miru. Ker nista upoštevala ukazov in še kar naprej razgrajala, so policisti uporabili plinske razpršilce, telesno silo in ju vklenili. Med postopkom je 26-letnik za krajši čas izgubil zavest – pregledal ga je zdravnik in ocenil, da je bila to posledica močne opitosti. Preiskavo primera in razjasnitev vseh okoliščin vodijo črnomaljski

policisti.

Solzilec 2

V Veliki vasi pri Krškem so v soboto, nekaj po sedmi uri zvečer, krški in brežiški policisti posredovali zaradi pretepa več oseb. Policisti so na kraju ugotovili, da se je pet oseb, starih med 21 in 32 let, najprej verbalno sprlo. Med prepirom je 31-letnik s solzilnim sprejem pošprical dva udeleženca prepira, nato pa so si še izmenjali več udarcev. Skupil jo je tudi osebni avtomobil, na katerem je eden od udeležencev med begom razbil steklo na vratih. Policisti vloge vseh akterjev dogodka še preiskujejo.

Solzilec 3

V soboto zvečer, okoli 21. ure, se je v gostinskem lokalu v Krškem 44-letnik nedostojno vedel do natakarice, po prvih ugotovitvah naj bi jo na terasi lokala otipaval. Ko ga je lastnik na početje opozoril, so na teraso prišli še drugi gostje, med njimi tudi 32-letnik, ki naj bi bil v družbi 44-letnika, in s solzilnim sprejem pošprical več gostov – trije so morali iskati zdravniško pomoč v krškem zdravstvenem domu. Natakarica je v toaletnih prostorih pomagala enemu od oškodovanih gostov izpirati oči, to pa je tako razburilo njegovo 26-letno deklo, da se je spravila na natakarico, tako da je na koncu tudi ona morala iskati zdravniško pomoč. Policistu so 44-letniku napisali plačilni nalog, 26-letnico pa so osumili storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe. Primer še ni zaključen.

Tatvine goriva

V petek zjutraj so krški policisti na avtocestnem počivališču Zaloke, za smer Ljubljana, obravnavali tatvino okoli sedemsto litrov dizelskega goriva. Po prvih ugotovitvah so ponoči storilci iz odklenjenega rezervoarja, v času, ko je voznik spal, iztočili za nekaj več kot tisoč evrov goriva.

Na avtocestnem počivališču Dul, za smer Obrežje, so tudi trebanjski policisti v nedeljo dopoldne obravnavali tatvino goriva. Po prvih ugotovitvah ogleda so storilci od petka dopoldne pa do nedelje dopoldne iz rezervoarja parkiranega tovornjaka iztočili približno sto litrov dizelskega goriva.

Vlomi

V petek zvečer so storilci izkoristili kratkotrajno odsotnost lastnikov hiše na Rojah pri Čatežu ter med 13.00 popoldne in 20.50 zvečer vlomili. Po prvih ugotovitvah so pregledali vse prostore, jih dodobra razmetali in odnesli dvajset evrov. So pa naredili za dodatnih dvesto evrov škode na vratih.

V noči na nedeljo so vlomili v market na Ulici Maksa Henigmana v Dolenjskih Toplicah. Policisti so ugotovili, da so storilci na silo vstopili v objekt in odnesli nekaj cigaret in kave ter menjalnega denarja iz blagajne. Škode bo za več kot dva tisoč evrov.

V nedeljo popoldne so trebanjski policisti opravili ogled vloma v zidanico v Goljeku. Vlomilci so v zadnjih nekaj dneh na silo vstopili v zidanico in pregledali vse prostore. Odnesli so nekaj nožev ter z vlomom poškodovali okna, tako so da lastnikom naredili za okoli tristo evrov škode.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali štirinajst prometnih nesreč z materialno škodo, dve z lahkimi in eno s hudimi telesnimi poškodbami.

V petek popoldne so trebanjski policisti 62-letnemu vozniku zasegli osebno avtomobil, ker so ugotovili, da ga vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Novomeški policisti pa so zasegli avtomobil 20-letnemu vozniku brez vozniškega dovoljenja v soboto zvečer.

V soboto zjutraj je na relaciji Škrjanče – Ruperč Vrh 20-letna voznica osebnega avtomobila, domnevno zaradi prevelike hitrosti, zletela s ceste in trčila v drevo. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer so njeno poškodbo opredelili kot hudo. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili.

Krški policisti so v nedeljo zjutraj obravnavali prometno nesreči na glavni cesti Krško – Sevnica, pri rondoju za Brestanico. Po prvih ugotovitvah ogleda je 23-letni voznik vozil iz Sevnice proti Krškemu, zaradi vožnje preblizu desnemu robu ceste pa trčil v robnik ter zaščitno jekleno ograjo in brežino. V nesreči se je lažje poškodoval. Opravljen alkotest je pokazal 0,13 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Prijeli državljana Kube

Metliški policisti so v nedeljo pozno zvečer v Rosalnicah prijeli državljana Kube, ki je državno mejo prečkal izven mejnega prehoda. Postopki z njim še niso zaključeni.

