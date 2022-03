Macedoni bi bil še župan

1.3.2022 | 17:00

Gregor Macedoni je napovedal svojo kandidaturo za še en županski mandat in predstavil ekipo, s katero se bo njegova lista potegovala za mesta v občinskem svetu. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Aktualni novomeški župan Gregor Macedoni se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za svoj tretji mandat na čelu Mestne občine Novo mesto, na volitvah pa bo vnovič nastopil z Listo Gregorja Macedonija, na kateri bo znova kandidiralo tudi vseh deset svetnikov, ki so bili s te liste izvoljeni pred štirimi leti.

Potem ko je pred dobrim mesecem za naš časopis izjavil, da se za kandidaturo še ni odločil in da se mora o tem posvetovati s ključnimi deležniki, je svojo odločitev javno obelodanil danes v hostlu Situla, kjer se ni prav dolgo zadrževal pri dosežkih dveh mandatov. Povedal je le, da je občini v tem času uspelo udejanjiti veliko izzivov, ki so se nabrali v več desetletjih, nekateri pa se še rešujejo. Posameznih uresničenih projektov ni našteval, je pa poudaril stabilno politično delovanje občinskega sveta in občinske uprave, ki je zelo pomembno tudi za uspešno pridobivanje denarja na evropskih in državnih razpisih. Od pomembnejših projektov, ki v novomeški občini še čakajo na uresničitev v naslednjih letih, je izpostavil vzhodno in zahodno obvoznico, ki sta sicer pretežno državna projekta, ter stanovanjsko gradnjo in z njo povezano gradnjo ustrezne infrastrukture.

»Občine s stabilnim vodenjem skozi več mandatov danes dosegajo najboljše razvojne rezultate. Zastavljeno imamo strategijo nadaljevanja pred šestdesetimi, sedemdesetimi leti začete zgodbe razvoja velikih gospodarskih družb. Nadaljevanje tega lahko temelji na razvoju javne univerze in raziskovalne dejavnosti pa tudi nekaterih drugih projektov, kot je na primer arheološki park, ki je lahko dober temelj razvoju turizma v regiji,« je med drugim ob napovedi kandidature povedal Gregor Macedoni.

