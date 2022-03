Podgoršek na sadjarskih dnevih Posavja poudaril pomen povezovanja med pridelovalci

2.3.2022 | 07:55

Foto: arhiv DL; B. D. G.

Kmetijski minister Jože Podgoršek je na včerajšnjem spletnem odprtju 27. Sadjarskih dnevov Posavja, ki jih prirejajo v Artičah, poudaril pomen povezovanja med pridelovalci. Tega bodo podpirali s sektorskimi intervencijami, namenjenimi organizacijam proizvajalcev, ki izvajajo operativne programe, je dejal v svojem nagovoru.

Podgoršek je v nagovoru poudaril pomen sadjarstva v Sloveniji in ocenil, da je možnosti za razvoj te panoge še veliko. Hkrati je napovedal, da bodo sadjarstvu veliko pozornost posvečali tudi v prihodnjem programskem obdobju do leta 2027, so sporočili s kmetijskega ministrstva.

Ukrepi bodo usmerjeni v obnovo nasadov, postavitev mrež proti toči in drugim vrstam zaščitnih mrež, gradnjo skladiščnih in hladilnih zmogljivosti ter gradnjo namakalnih in oroševalnih sistemov.

Minister se je dotaknil tudi stanja po lanski pozebi. Po podatkih ministrstva je ta v 143 slovenskih občinah prizadela 3346 oškodovancev in 6500 hektarjev sadovnjakov in vinogradov, kar se je poznalo tudi pri pridelavi.

"Zaradi posledic pozeb ste sadjarji v letu 2021 v intenzivnih nasadih obrali le približno 28.000 ton jabolk, kar je skoraj 60 odstotkov manj kot leto prej, in za skoraj polovico manj od povprečja zadnjih petih let, ki za pridelavo sadja večinoma niso bila ugodna," je navedel minister.

Po zadnjih podatkih je nastalo za približno 40 milijonov evrov škode. Ministrstvo bo pomagalo z izplačili škod v maju, za kar je namenjenih sedem milijonov evrov. Prav tako bo kmetijskim gospodarstvom na pomoč priskočilo ob višanju cen energentov in reprodukcijskega materiala. Za ta ukrep bo namenilo 33 milijonov evrov.

Podgoršek je opozoril tudi na uspešno sodelovanje v shemi Izbrana kakovost - Slovenija. Sodelovanje v tej shemi je sektorju zelo pomagalo, raziskave so namreč pokazale povečanje tako prepoznavnosti sheme kot tudi zaupanja potrošnikov vanjo.

V promocijo sadja so v dveh letih skupaj vložili nekaj manj kot 840.000 evrov, od tega 470.000 evrov v promocijo omenjene sheme. Ker je sadjarski sektor sodelovanje v promocijskem programu podaljšal, pa bo letos, prihodnje leto in leta 2024 za promocijo namenjenih dodatnih 500.000 evrov, je še navedel Podgoršek.

Sadjarske dneve Posavja, ki letos potekajo spletno, bodo nadaljeval 8. in končali 9. marca. Prirejata jih Sadjarsko društvo Artiče in Kmetijsko-gozdarska zbornica Novo mesto. Gre za eno največjih strokovnih srečanj sadjarjev iz vse države, ki se ga ob domačih udeležujejo tudi tuji strokovnjaki.

STA; M. K.