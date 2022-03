Z glasbo zaključili Krakarjeve dneve

2.3.2022 | 09:20

Citrarji Folklorne skupine Dragatuš

Pevski zbor Glasbene šole Gradus ad Parnassum

Udeležence je nagovorila predsednica KD Orel Helena Banovec. (vse fotografije: M. L.)

Semič - Kulturno društvo Orel Semič je organiziralo 26. Krakarjeve dneve, ki so jih začeli 18. februarja z literarnim večerom Ljudska pesem, pripoved in glasba, končali pa 25. februarja z nastopom citrarjev Folklorne skupine Dragatuš in koncertom učencev Glasbene šole Gradus ad Parnassum.

»Po navadi je bilo v okviru Krakarjevih dnevov več dogodkov, ampak letos smo se zaradi koronavirusa omejili na dva. V sklopu dnevov je bila tudi sveta maša za Lojzeta Krakarja,« je povedala predsednica KD Orel Semič Helena Banovec.

Za omenjeni literarni večer se prijavi, kdor koli želi. Vsak sodelujoči si za nastop izbere pesem ali pripoved, ki je lahko tudi njegova avtorska.

»Letos smo Krakarjeve dneve pripravili spet v živo, lani smo imeli samo eno prireditev, in sicer posneto,« je povedala predsednica.

Prejšnja leta so v okviru teh spominskih dnevov organizirali tudi koncert pevskih zborov in pritrkovalcev iz občine Semič. Nastopilo je vsakič okrog deset zborov in približno 200 pevcev. »Ker v zadnjem času zbori niso mogli vaditi, je bilo letos nemogoče organizirati ta koncert,« je povedala predsednica KD Orel Helena Banovec.

M. L.

