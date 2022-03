Poslovanje Sberbank v Sloveniji znova normalno

2.3.2022 | 08:35

Sberbank ima poslovalnico tudi v Šentjerneju. (foto: spletna stran banke)

V Sloveniji danes po dveh dneh zaprtja vrata znova odpirajo poslovalnice banke Sberbank. Ta ima novega lastnika, NLB, kjer so poudarili, da vse pogodbe ostajajo nespremenjene, obstoječi računi in kartice pa veljavni. Omejitev pri izvajanju plačilnih transakcij ne bo več, takoj bodo začeli tudi s postopkom spremembe imena.

Kot so sporočili iz NLB, ki je kupoprodajno pogodbo za pridobitev 100-odstotnega lastniškega deleža v Sberbank Slovenija v torek podpisala z Banko Slovenije, bodo vse poslovalnice Sberbank danes odprle svoja vrata in poslovale po običajnem urniku.

Vse pogodbe ostajajo nespremenjene, obstoječi računi in kartice pa veljavni, stranke banke bodo nemoteno poslovale in opravljale vse bančne storitve, omejitev pri izvajanju plačilnih transakcij ne doma ne v tujini ne bo več, prav tako ne bo več omejitve pri dvigovanju gotovine. Stranke Sberbank bodo lahko že danes gotovino brez provizije dvigovale tudi na vseh bankomatih NLB v Sloveniji.

Ob tem so v NLB poudarili še, da odpiranje računov na drugih bankah in prenašanje poslovanja ni potrebno. "S tem, ko je postala članica NLB Skupine, je namreč Sberbank deležna stabilnosti in močnega zaledja, njene stranke pa vseh koristi in prednosti, ki jih takšno partnerstvo prinaša," so dodali.

Poslovalnice Sberbank so bile v ponedeljek in torek zaradi sankcij proti Rusiji ob njeni vojaški agresiji nad Ukrajino zaprte, poslovanje je bilo omejeno na kartično poslovanje, dvigi in plačila pa na 400 evrov dnevno.

STA; M. K.