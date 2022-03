Ali veste kako odpraviti dioptrijo in privarčevati 1500 EUR?

Lucija je za lasersko operacijo oči odštela 539, Gregor pa 2100 evrov. Po enem letu sta na istem: oba brez dioptrije in brez očal, razlika pa je, da je Gregor prihranil 1561 evrov na eno oko. Toliko lahko privarčujete tudi vi in za povrh dobite še bon za 100 evrov. Odločite se za korekcijo dioptrije in privarčujte. Pokličite na 080 1288 ali oddajte povpraševanje TUKAJ.

ALI VESTE, da se vrsta in cena posega odprave dioptrije določi šele po opravljenem pregledu pri strokovnjaku? Na celoten pregled oči vam nudimo 75% popusta in tako znaša le 25€. Na pregledu nimate dodatnih stroškov, saj ste pregled plačali takoj in v celoti. Rezervirajte termin in se prijavite na prvi očesni pregled.

Ne samo, da so očala nadležna, tudi draga so. Leče z dodatki pridejo okoli 20 evrov mesečno, kar je 240 evrov letno. Precej stanejo redni pregledi, dodaten strošek predstavlja morebitna sprememba dioptrije. Po nekaterih izračunih v 40 letih za očala povprečno porabite 8000, za leče 9600 evrov. In dejstvo je, da imajo uporabniki leč praviloma tudi očala, tako da lahko zneska kar seštejete.

Denar, čas in nadlogo lahko prihranite z korekcijo dioptrije, ki danes ni več tako draga kot nekoč, vložek pa se hitro povrne. A pozor! Cene laserskih operacij med očesnimi centri so tako različne, da lahko za isto storitev ponekod plačate več kot trikrat več, so ugotovili v agenciji Doktor 1A d o. o. Njihov izračun je natančen, saj so upoštevali končne cene operacij z morebitnim doplačilom pregledov.

Najdražje ni nujno najboljše

Poleg cene je seveda najbolj pomembno, da so pacienti po operaciji zadovoljni s samo operacijo. Zato pri Doktor 1A primerjajo tudi zadovoljstvo pacientov nekaterih očesnih centrov, ki jih dobijo direktno od strank, ki operacijo dejansko že opravile. Tako dobijo vpogled, kako so pacienti zadovoljni pri posameznem očesnem centru. Naj nekaj več povedo mnenja zadovoljnih strank.

Pri izbiri očesnega centra so pomagali tudi Ljubljančanki Mateji. "Presenečena nad vsemi koristnimi informacijami zaposlene v Doktor 1A in možnosti določenih ugodnosti sem se odločila za lasersko odpravo dioptrije." Operirali so jo v Zagrebu. "Navdušena nad strokovnostjo, prijaznostjo in uspešnim posegom prav vsem priporočam, naj se obrnejo na podjetje Doktor 1A. Pri mojih 53 letih vam z največjim veseljem sporočam, da res vidim in ne potrebujem več očal," je sporočila.

Operacije zagotovo ne boste preplačali, če vam bodo iz Doktor 1A posredovali ponudbo 14 očesnih centrov iz Slovenije in Hrvaške, pa tudi vpogled v rezultate, kako so pacienti zadovoljni z očesnimi centri, boste prejeli. Izkoristite akcijo, ko se lahko za vedno znebite dragih očal in leč ter privarčujte do 1072 evrov z možnostjo obročnega odplačevanja. Obročno plačevanje je možno že za 9 evrov na mesec. Poleg operacij oči posredujejo tudi podatke o najbolj ugodnih in kakovostnih zobozdravstvenih storitvah in lepotnih posegih.

🛎️BODITE POZORNI! Prihaja tudi do 3,3-kratne razlike med operacijami🛎️

Cene ponudnikov se med seboj zelo razlikujejo. Prihaja tudi do 3,3-kratne razlike v ceni med najcenejšo in najdražjo operacijo. Ni nujno, da je najdražja operacija tudi najboljša, zato predlagamo individualni posvet, na katerem vam svetujemo, kakšne vrste operacija je za vas najbolj primerna. Preden pristopite k posegu, je potrebno najti kakovostnega strokovnjaka in primerjati cene.

Če ste zainteresirani vam priporočamo pogovor z nami, kjer boste prejeli strokovne nasvete in odgovore na vsa vaša vprašanja. Pokličite na 080 1288 ali oddajte povpraševanje TUKAJ.

