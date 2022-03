Podpisana pogodba za izgradnjo vrtca v Šentvidu pri Stični

2.3.2022 | 10:30

Vizualizacija novega vrtca

Podpis pogodbe

Ivančna Gorica/Šentvid pri Stični - Župan Dušan Strnad in Stane Zaletel iz podjetja GPI Tehnika d.o.o. sta podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo novega 8-oddelčnega vrtca v Šentvidu pri Stični. Župan je ob podpisu povedal, da gre za enega izmed letošnjih prednostnih občinskih projektov, ki bo rešil problematiko odklonjenih otrok za sprejem v vrtec v ivanški občini.



Na javnem naročilu je za izgradnjo vrtca od treh prejetih ponudb najugodnejšo oddalo podjetje GPI Tehnika v višini 4.268.125,60 evrov z DDV, vrtec bo zgradilo neposredno ob gasilskem domu v Šentvidu pri Stični. Pogodba zajema izgradnjo objekta, parkirišč, izgradnjo otroškega igrišča ob objektu in zunanjo in prometno ureditev, ki je predvidena po podrobnem prostorskem načrtu.

Občina Ivančna Gorica bo za vrtec prejela tudi dobrih 920.000 evrov sofinancerskih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter 500 tisočakov od Eko sklada.

Vrtec bo, kot omenjeno, postavljen v bližini gasilskega doma v Šentvidu pri Stični in bo podolgovate oblike, sestavljen iz treh kubusev, in sicer bo vzporedno s cesto umeščen servisni krak s kuhinjo v pritličju in upravo v nadstropju, vzdolž gradbene parcele bo podolgovat volumen z igralnicami v dveh etažah in na severnem delu bo krak z večnamensko-športno igralnico.

Objekt je zasnovan kot skoraj nič energijski objekt, s kvalitetnimi toplotno izolativnimi materiali. Kot primarni vir ogrevanja je predvidena toplotna črpalka. Zunaj se bo zgradilo otroško igrišče na severnem delu zemljišča in vzdolž igralnic na jugozahodni strani. Igrišče se bo ogradilo in opremilo z igrali.

Dostopne poti in tlakovane površine bodo urejene tako, da ne bo prišlo do križanja motornega prometa s potmi otrok na igrišče. Vrtec bo dostopen z lokalne javne ceste na južni strani. Dovoz bo eden, urejen pa bo še en priključek na javno cesto, ki bo namenjen izključno izvozu s parkirišča vrtca. Parkirišča bodo v večji meri urejena na glavnem parkirišču, deloma pa vzdolž dostopne poti.

Gradnja vrtca se bo, kot sporočajo iz občine, začela že v tem tednu, zaključek pa se predvideva v letošnji jeseni.

M. K.; foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.