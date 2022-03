Niso stranka, a gredo na volitve; članica štaba Polona Kambič

»Politične stranke imajo namen, da ljudi sprejo med seboj in da nam vladajo,« je rekla Polona Kambič.

»Smo zagotovo zadnja generacija, ki še lahko udejanji kakršno koli spremembo,« je dejal Gregor Kos. (vse foto: M. L.)

Semič - Potem ko je Nestrankarska ljudska lista civilno-družbenega povezovalnega gibanja Zdrava družba 15. februarja potrdila pričetek zbiranja podpisov podpore za nastop na državnozborskih volitvah, se je nedavno predstavila v Semiču.

»Ali ima res oblast ljudstvo? V Sloveniji vladajo politične stranke,« je na predstavitvi vprašala in odgovorila Polona Kambič, članica štaba Nestrankarske ljudske liste, ki bo kandidirala v volilni enoti 6 Novo mesto. Poudarila je, da je treba odpraviti vladavino strank in vrniti oblast ljudstvu, kakor je zapisano v ustavi, a se v praksi že dolgo - če se je sploh kdaj - ne izvaja.

V Sloveniji bo prvič uporabljena procedura, ki jo opredeljuje 44. člen Zakona o volitvah v Državni zbor, da lahko na volitvah predlagajo listo tudi volivke in volivci, če za to pridobijo v volilni enoti 1.000 podpisov podpore, sta povedala Polona Kambič in član volilnega štaba Gregor Kos. Lista mora po njunih besedah zbrati v vseh volilnih enotah 8.000 podpisov. Do dneva te predstavitve, ki je bila že enainšestdeseta, je zbrala v Beli krajini čez 400 podpisov, kar Kambičeva in Kos ocenjujeta kot precejšnjo moč liste na tem območju.

Gibanje Zdrava družba je po Kosovih besedah oblikovalo krizni načrt v desetih točkah in zametek razvojne vizije Slovenije, kjer med drugim predlaga rešitve za večjo neodvisnost Slovenije na področju hrane in denarja.

Ob pogovoru v Semiču so predstavili tudi glasilo Ozaveščeni, ki je naprodaj v nekaterih trgovinah.

