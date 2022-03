Hotel Lahinja postaja Kreativna hiša mladih

2.3.2022 | 12:30

Črnomelj - S pustno delavnico za otroke je pred dnevi v Črnomelju zaživel prostor v Kreativni hiši mladih. Ta je v Hotelu Lahinja, kjer je Občina že odkupila klet in pritličje. Kuhinja je preurejena za potrebe OŠ Loka, ostali prostori pa bodo na voljo za dogodke za mlade in za medgeneracijsko povezovanje. Gre za projekt, ki je v začetni fazi, in se bo nadaljeval skladno s proračunskimi zmožnostmi, iskali bodo, kot sporočajo iz občine, tudi primeren razpis za financiranje projekta. Želijo namreč ustvariti enoten prostor za mlade in njihove aktivnosti po vzoru razvitejših okolij.

Delavnica in s tem uradno odprtje Kreativne hiše je potekalo v organizaciji Mladinskega centra BIT Črnomelj, za glasbo je poskrbel Anton Grahek, za ustvarjanje z otroki pa Tamara Pintarič. V okviru tega ustvarjalnega dogodka je MC BIT v uporabo prevzel večnamenski prostor, v katerem bodo v prihodnosti izvajali svoje aktivnosti. Prostor, v katerem je trenutno na ogled tudi razstava Izobraževalno-zabavni strip »Kaj so nevladne organizacije?«, je namenjen delavnicam, potopisnim predavanjem, izobraževalnim delavnicam, predavanjem, stand up večerom, literarnim in glasbenim dogodkom, debatnim večerom, družabnim igram in drugim aktivnostim za mlade ter medgeneracijskemu povezovanju.

Kot še sporočajo z Občine Črnomelj, je prostor v Kreativni hiši mladih začetek obsežnejše vizije, ki je načrtovana za to stavbo. V načrtu je dodatno opremiti in razviti začasni prostor za delavnice, coworking in manjše dogodke. S prenovo po fazah je namen zagotoviti tudi spalne kapacitete za okoli 50 obiskovalcev. »V sklopu večje prenove bomo pridobili tudi coworking prostore, ustvarjalne sobe, učne sobe, audio-vizualne sobe, plesno dvorano in sejno sobo v nadstropju. Te vsebine so nujno potrebne za razvoj Kreativne hiše mladih, za katero verjamemo, da jo lahko kot mladinski center oživimo,« so izpostavili v Mladinskem centru BIT.

Za projekt ima Občina Črnomelj že izdelano idejno zasnovo.

Mladinski center BIT pa vabi k spremljanju njihovih komunikacijskih kanalov (Facebook; Instagram), kjer bodo objavljali nadaljnji program.

