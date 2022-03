Množični pretep na zabavi na Tolstem vrhu

2.3.2022 | 13:15

Foto: Bobo

V minuli noči so policiste PP Šentjernej poklicali na pomoč s Tolstega vrha, kjer naj bi prišlo do pretepa med več osebami. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je prišlo do spora in pretepa med udeleženci zabave v zasebnem prostoru. Med pretepom je bil mladoletnik lažje poškodovan, oskrbeli so ga v bolnišnici. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper kršitelje ukrepali v skladu s pristojnostmi, danes poročajo iz PU Novo mesto.

Pod vplivom alkohola in brez veljavnih vozniških dovoljenj

Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa v Brezju ustavili voznika osebnega avtomobila Seat altea. Med postopkom so ugotovili, da 50-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,31 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Sinoči nekaj po 19. uri so policisti PP Krško na območju Raven pri Zdolah kontrolirali voznika osebnega avtomobila VW golf. 45-letnemu kršitelju, ki prav tako nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Nasilnežu prepovedali približevanje žrtvi

Policisti PP Trebnje so včeraj posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Trebnjega. Ugotovili so, da je 61-letni nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko. Zaščitili so žrtev in nasilnežu prepovedali približevanje zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, varnost in svobodo. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Vlomi in tatvine

Med 25. 2. in 28. 2. je v Tržišču (PP Sevnica) nekdo s strehe objekta potrgal okoli 15 metrov bakrenih žlebov in s tem povzročil za 600 evrov premoženjske škode.

Na območju Gorenjega Polja (PP Dolenjske Toplice) je med 27. 2. in 28. 2. neznanec vlomil v nedograjeno stanovanjsko hišo in ukradel električni podaljšek in več pločevink s pijačo.

V noči na 1. 3. je v Dobrniču nekdo vlomil v prostore prodajalne in odnesel tobačne izdelke. Policisti nadaljujejo intenzivno preiskavo kaznivega dejanja in aktivnosti za izsleditev storilca.

V Črnomlju je v noči na 1. 3. storilec vlomil v kuhinjo v izobraževalni ustanovi. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Nesreča pri delu v gozdu

Sevniški policisti so bili včeraj obveščeni o nesreči pri delu v gozdu na območju Podvrha. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je do nesreče prišlo pri sečnji dreves, kjer si je 59-letni moški huje poškodoval nogo. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo o okoliščinah nesreče seznanili pristojno tožilstvo.

Nezakoniti prehodi meje



Policisti pri Preloki (PP Črnomelj) izsledili in prijeli državljana Afganistana in na območju Loč (PP Brežice) šest državljanov Iraka, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

M. K.