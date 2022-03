Škocjančanom uspelo - po skoraj treh letih se banka vrača!

2.3.2022 | 16:30

Zadovoljni po podpisu pogodbe (od leve proti desni): podžupan Alojz Hočevar, Bogdan Krašna, Franci Smrekar, mag. Barbara Cerovšek Zupančič, župan Jože Kapler in Olga Rusjan, direktorica PE Dolenjska DBS

Bogdan Krašna

Škocjan - Danes sta župan občine Škocjan Jože Kapler in članica uprave Deželne banke Slovenije (DBS) mag. Barbara Cerovšek Zupančič v prostorih občine podpisala pogodbo o ponovni vzpostavitvi bančne poslovalnice v Škocjanu. Ta naj bi svoja vrata znova odprla 1. aprila, in sicer v prenovljenih prostorih nekdanjega TIC-a, ob glavni regionalni cesti v centru kraja.

Ker bančne institucije v Škocjanu ni bilo skoraj tri leta, je to za kraj in občino pomemben dogodek. Banko so pogrešali vsi.

Kot pove škocjanski podjetnik Bogdan Krašna, ki je skupaj s Francijem Smrekarjem ter županom najbolj zaslužen za zagotovitev novih komitentov – zdaj jih imajo okrog petsto - so več kot zadovoljni, da jim je uspelo. »Dnevno hoditi na banko v Šentjernej ali Novo mesto vzame veliko časa, pa ne le podjetnikom, tudi ostalim krajanom, ki bomo banko imeli zdaj na dosegu roke. Pa še novo delovno mesto bomo dobili,« pove Krašna.

Franci Smrekar

Da poslovalnica DBS prihaja spet v Škocjan, so veseli članica uprave banke mag. Barbara Cerovšek Zupančič, župan Jože Kapler in direktorica PE Dolenjske Olga Rusjan.

Franci Smrekar, ki je s Krašno in županom hodil od vrat do vrat prepričevati ljudi, da se s podpisom zavežejo za DBS, upa, da bo banka zdaj tu obstala.

»Kot dolgoletni komitent in upokojenec nisem mogel dopustiti, da ostanemo brez finančnega servisa v Škocjanu. Res sem vesel, da smo naredili velik premik in naleteli tudi na posluh banke. Tvorno sodelovanje je obrodilo sad,« je dejal Smrekar in spomnil, kaj to pomeni starejšim in vsem, ki morda niso tako vešči elektronskega poslovanja z banko. Sicer pa so stvari, ki se jih ne da narediti na daljavo.

»Občina brez banke je hroma«

V nekdanjih prostorih TIC-a je občina Škocjan uredila lepe prostore za poslovalnico Deželne banke Slovenije.

Na potrebo po svoji poslovalnici v kraju je Škocjančane lani spomnil tudi covid-19, ko so bile občinske meje nekaj časa zaprte in je bilo občanom oteženo priti do gotovine in še kakih drugih bančnih storitev.

»Zato je to za nas res pomembna pridobitev. Občina brez finančnega servisa je hroma,« je zaključil Smrekar.

Župan Jože Kapler poudari, da so z DBS našli dober način in model sodelovanja, ki bo vzdržen in bo poslovalnico ohranil na daljši rok. Občina je zagotovila nove, primernejše prostore, tudi z varnostnega vidika, ter jih preuredila, po sklepu občinskega sveta pa bo največ leto dni tudi subvencionirala delovanje bančne poslovalnice z 2.500 evri na mesec. Če bodo rentabilni že prej, se ta finančna pomoč zaključi že prej.

»Želimo si dolgoročnega obstoja banke, ki jo je občina nekoč že imela. Prav je, da tako ostane,« pove župan in doda, da se prebivalstvo občine veča – zdaj štejejo 3.400 občanov - in da je vse več priseljevanj mladih družin.

»Edinstven primer v Sloveniji«

mag. Barbara Cerovšek Zupančič

Zadovoljstvo je tudi na strani banke. Po besedah Barbare Cerovšek Zupančič, gre za edinstven primer v Sloveniji.

»Bačne poslovalnice, ki se v manjših krajih že dlje časa zapirajo zaradi težke zagotovitve rentabilnosti, si želijo še marsikje nazaj, a da res pride do tega, je treba veliko truda in prizadevanj. V Škocjanu nam je uspelo, s skupnimi močmi smo našli model, da tu znova odpiramo svoja vrata – vsem občanom, podjetnikom, obrtnikom, kmetom idr. Potrudili se bomo, da bo naša poslovalnica konkurenčna in da pridobimo zaupanje večjega števila komitentov,« je dejala.

Škocjanska poslovalnica je enajsta poslovalnica DBS v dolenjsko-posavski regiji.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija