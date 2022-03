FOTO: Počilo na krški obvoznici; trčila tudi avto in traktor

2.3.2022 | 18:35

Avtor fotografij na krški obvoznici je PGE Krško. Nesreče se je zgodila v neposredni bližini krških poklicnih gasilcev.

Danes zjutraj ob 6.11 sta pri naselju Dobrava pri Škocjanu trčila osebno vozilo in traktor. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja na vozilih, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in usmerjali promet. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno osebo oskrbeli na kraju.

V Brezju gorela baraka

Ob 10.35 je v ulici Brezje v Novem mestu gorela lesena bivalna baraka velikosti 5 x 6 metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar omejili in pogasili. Vzrok in višino škode bodo ocenile pristojne službe. Ob 11.49 je prišlo do ponovnega vžiga barake In ponovno so posredovali gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Zagorelo pod kozolcem

Ob 14.03 je v ulici Trške njive v Žužemberku zagorelo pod kozolcem. Domači so pogasili manjši požar še pred prihodom gasilcev PGD Žužemberk, ki so objekt in območje požara pregledali s termovizijsko kamero. Gašenje ni bilo potrebno. Na kraju so bili prisotni policisti.

Trk na krški obvoznici

Ob 7.59 sta na krški obvoznici v križišču s Tovarniško ulico v Krškem trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so na vozilih odklopili bateriji, z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine, nudili pomoč policiji in vlečni službi ter skupaj s cestnim podjetjem počistili razbitine in cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Spet nesreča pri delu v gozdu

Ob 10.32 se je v naselju Rožno, občina Krško, pri delu v gozdu poškodoval občan. Reševalci NMP Krško so občana na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Novo mesto.

M. K.