Danes brez elektrike

3.3.2022 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEKARNA ČRNOMELJ na izvodu ŠENICA-SEN.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 15.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA, izvod Pod progo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA, izvod 2.STRAŽA - OMARICA NA KZ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE 1985;

- od 8.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽALOVIČE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije predvidoma med 8.00 in 11.00 na območju TP Čilpah, nizkonapetostno omrežje – Čilpah.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško okolica (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Armez, nizkonapetostno omrežje – Moškon predvidoma med 8.00 in 12.00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) bo dobava prekinjena na območju TP Cerovec, nizkonapetostno omrežje – Brečko predvidoma med 8.15 in 14.00 uro in na območju TP Brezovo Bukovje, nizkonapetostno omrežje – Brezovo, predvidoma med 8.00 in 14.00 uro.

M. K.