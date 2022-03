Šenčur premagal Krko

3.3.2022 | 07:20

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 1. krogu Lige Nova KBM za prvaka včeraj doma izgubili z GGD Šenčurjem z 69:77 (15:17, 19:27, 10:13, 25:20).

* Športna dvorana Leona Štuklja, gledalcev 100, sodniki: Zupančič (Ljubljana), Krajnc (Maribor), Smrekar (Nova Gorica).

* Krka: Stergar 1 (1:2), Stipčević 11 (6:6), Špan 2, Stavrov 2 (2:2), Škedelj 15, L. Lapornik 14 (4:5), M. Lapornik 16 (1:2), Macura 4, Klobučar 2.

* Ggd Šenčur: H. Rizvić 4, Ožegović 2, Murić 13 (0:1), R. Rizvić 20 (2:2), Tešić 6 (2:2), Rebec 16 (2:2), Ahmedović 3 (3:4).

* Prosti meti: Krka 14:17, Ggd Šenčur 13:17.

* Met za 3 točke: Krka 11:30 (M. Lapornik 5, Škedelj 3, L. Lapornik 2, Stipčević), Ggd Šenčur 10:24 (Rizvić 4, Rebec 4, Rojc, Murić).

* Osebne napake: Krka 20, Ggd Šenčur 22.

* Pet osebnih: /.

Novomeščani so v rednem delu dvakrat premagali tekmece iz Šenčurja, na včerajšnji uvodni tekmi skupine za prvaka pa so morali priznati premoč gorenjskim tekmecem, ki so v dolenjski prestolnici bolj ali manj prevladovali od prve do zadnje minute.

Krkaši so tokrat igrali brez Hasahna Frencha in Jakova Stipaničeva, Adonis Thomas pa je bil v ekipi, a ni stopil na parket.

Izbranci gostujočega trenerja Miljana Pavkovića so temelje za zmago postavili v drugi četrtini, ko so si priigrali kar 15 točk prednosti (35:20). Lepe zaloge v točkah v nadaljevanju niso zapravili, kljub občasnim kratkotrajnim padcem v svoji igri so imeli vseskozi popoln nadzor nad tekmeci iz dolenjske prestolnice, predvsem na račun dobre obrambe, ki je v uvodnih treh četrtinah prejela le 44 točk.

Varovanci domačega trenerja Daliborja Damjanovića so skušali v zadnjih desetih minutah tekmo postaviti na glavo, v tem pa so bili neuspešni. Dobro minuto pred koncem so se gostom približali na štiri točke zaostanka (64:68), v prelomnih trenutkih tekme pa so Gorenjci s hladnokrvno predstavo osvojili prvi par točk v skupini za prvaka.

V gorenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Ramo Rizvić z 20 in Jan Rebec s 16 točkami, medtem ko je Dino Murić dosegel 13 točk, pobral 12 žog pod obema obročema in zbral šest podaj. V dolenjski zasedbi je Miha Lapornik dosegel 16, Miha Škedelj pa je 15 točkam dodal še sedem skokov.

Izjava po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Zaslužena zmaga Šenčurja. Vedeli smo, da premorejo kakovost in izkušnje. To so danes izkoristili, še posebej pa so s pametno igro izkoristili naš deficit v igralskem kadru. Še enkrat, čestitke Šenčurju za zasluženo zmago.«

Krka bo naslednjo tekmo v skupini za prvaka igrala 9. marca, ko bo gostovala v Podčetrtku.

STA; M. K.