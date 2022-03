Prvi v papirni industriji z evropskim certifikatom kakovosti EQTM

3.3.2022 | 08:50

Foto: Radeče papir nova

Radeče - Evropska organizacija za kakovost EOQ je podjetju Radeče papir nova za kakovost njihovih papirjev kot prvemu podjetju v papirni industriji v EU in četrtemu med vsemi podelilo certifikat evropske blagovne znamke kakovosti EQTM.

Kot so sporočili iz radeške papirnice, bo priznanje okrepilo konkurenčnost, promocijo in prodajo izdelkov družine papirja R Copy, vključno z inovativnim antibakterijskim papirjem, ki ščiti tudi proti koronavirusu, zlasti v obdobju, povezanem s pandemičnimi razmerami.

V Radeče papir nova so, kot pravijo, priznanja izjemno veseli, saj prihaja v zadnjem času do velikih sprememb na trgu, tako z vidika razvoja in inovacij v papirni industriji, sprememb v distribucijskih kanalih kot posledica prilagajanja na nove globalne razmere ter tudi časovno vse bližje 280-letnice delovanja tovarne.

Sicer ima tradicija papirništva v Radečah svoje korenine že v letu 1736. Skozi stoletja so, kot so zapisali v podjetju, ''uspešno prepletali tehnološki razvoj, surovinski napredek ter spremembe v potrebah trga, z industrijsko proizvodnjo in na drugi strani z ročnim, mojstrskim delom, ki papirju iz Radeč daje posebno dodano vrednost.''

M. K.