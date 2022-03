Dobili gradbeno dovoljenje za vrtec, imajo komisijo za poimenovanje ulic

Dolenjske Toplice - Topliški svetniki so se včeraj popoldne sestali prvič v tem koledarskem letu. Med drugim so imenovali komisijo za oblikovanje predloga dopolnitve uličnega sistema v samih Dolenjskih Toplicah, kot so sprejeli na zadnji seji pred novim letom. Sprememba in poimenovanje ulic je namreč na zadnjih dveh sejah občinskega sveta bila deležna precejšnje razprave.

V komisijo so iz vrst občinskih svetnikov imenovali podžupana Jureta Filipoviča in Darinko Nardin, kot zunanja člana, predstavnika občanov, Andreja Hudoklina in Marka Pršino, kot predstavnika občinske uprave pa Matejo Rožič. Po decembrski seji je občinska uprava na podlagi sklepa občinskega sveta razpisala tudi enomesečni javni poziv k predhodnemu posvetovanju o predlogu dopolnitve uličnega sistema v naselju Dolenjske Toplice, na katerega je po besedah župana Franca Vovka prišel le en predlog. »Predlagatelj je praktično povzel predlog, ki ga je oblikovala komisija že leta 2018,« je dodal. Na prvi seji novo imenovane komisije, ki jo bo sklical župan, bodo člani imenovali tudi svojega predsednika, potem pa bodo imeli mesec dni časa, da pripravijo predlog odloka o ulicah na obravnavo na občinskem svetu.

Topliški svetniki so potrdili tudi letna programa kulture in športa, za oboje bo na razpisih, ki bosta objavljena v marcu, na voljo po 25.000 evrov.

Seznanili so se tudi z letnim poročilom topliške osnovne šole za leto 2021 in programom dela, finančnim in kadrovskim načrtom za letos ter sprejeli nov pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Gumbek. Glede vrtca je Vovk svetnike pod točko razno seznanil, da so prejšnji četrtek dobili gradbeno dovoljenje za nov 12-oddelčni vrtec. Vse teče v skladu s terminskim načrtom, projekt za izvedbo del naj bi imeli sredi oz. konec aprila, potem bo sledil razpis za izvajalca del, vrtec pa naj bi začeli graditi jeseni. Glavnina del bo potekala prihodnje leto, zaključili pa ga bodo spomladi leta 2024.

Potrdili so tudi poslovni plan Komunale Novo mesto za letos ter predlog cenika izvajanja 24-urne dežurne službe in izvajanje storitev pogrebne in pokopališče dejavnosti na pokopališčih v občini.

