Tudi Občina Črnomelj bo v mestu zasadila medovite rastline

3.3.2022 | 09:30

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Črnomelj - Občina Črnomelj se pridružuje projektu Čebelarske zveze Slovenije »Dan sajenja medovitih rastlin«, ki bo potekal 26. marca. (Začeli so ga, kot smo poročali, konec februarja v Višnji Gori.) V obvodni prostor Lahinje bodo tako letos posadili divjo češnjo, ki bo, kot sporočajo iz občine, poleg zagotavljanja čebelje paše ''obvodni prostor krasila s svojimi čudovitimi belimi cvetovi v pomladanskih mesecih in zagotavljala senco v bolj vročih mesecih.''

Kot opozarjajo, je divja češnja pomembna tudi, ker njen opad izboljšuje lastnosti tal, obenem pa so njeni plodovi hrana številnim pticam. Plodovi so uporabni tudi v kuhinji (za marmelado, kompot, sok, žganje, sladice …), lahko pa jih uživamo tudi surove. Čaj iz plodov pomaga pri srčnih in ledvičnih boleznih, čisti telo in vpliva na delovanje ledvic in jeter, lajša artritis in revmatizem.

Občina Črnomelj se zavezuje, da bo vsako leto zadnjo soboto v mesecu marcu posadila medovito drevo in poskrbela tudi za zasaditev ostalih medovitih rastlin v mestu.

Opominjajo, da s projektom sajenja medovitih rastlin vzpodbujamo mestno biodiverziteto in pomagamo čebelam ter ostalim opraševalcem pri preživetju ob velikih podnebnih spremembah, ki se dogajajo.

To bo prvi konkreten projekt v EU, ki bo pripomogel k ciljem, da se do leta 2030 posadi 3 milijarde dreves. Projekt bo prispeval k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v EU ter k podnebni nevtralnosti Evrope. Cilj projekta je tudi povečati medovitost Slovenije ter poskrbeti za preživetje opraševalcev v trenutnih razmerah, so še zapisali na Občini Črnomelj.

M. K.