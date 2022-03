Število okužb še naprej upada; mask v šolah s ponedeljkom ne bo več

3.3.2022 | 11:30

Maske v šolah ne bodo več potrebne. (Profimedia)

V sredo so v Sloveniji ob 1586 PCR-testih in 11.699 hitrih antigenskih testih potrdili 1823 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 30.524 primerov aktivnih okužb. Na navadnih oddelkih je po podatkih vlade zaradi covida-19 hospitaliziranih 229 bolnikov, na intenzivnih 78.

Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 17 bolnikov manj kot dan prej, število hospitaliziranih zaradi covida-19 na intenzivnih oddelkih je manjše za šest.

Skupno število hospitaliziranih s potrjeno okužbo je sicer 503, kar je 39 manj kot dan prej. Na navadnih oddelkih je 187 bolnikov s covidom-19, na intenzivnih pa devet.

Po podatkih vlade je v sredo umrlo 10 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo.

V sredo so pristojni potrdili 13 okužb z novim koronavirusom manj kot dan prej, aktivnih primerov okužb pa je 2679 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1640, kar je 67 manj kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev še naprej upada in trenutno znaša 1447, kar je 127 manj kot dan prej.

Podatki pristojnih o številu cepljenih so nespremenjeni. Po podatkih vlade število cepljenih z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 ostaja 1.263.839 ljudi, kar predstavlja 60 odstotkov populacije. Z vsemi odmerki je cepljenih 1.218.356 ljudi, kar je 58 odstotkov prebivalstva.

Med starejšimi od 18 let je s prvim odmerkom cepljenih 70 odstotkov prebivalstva, z vsemi odmerki pa 68 odstotkov. S prvim odmerkom je cepljenih 80 odstotkov starejših od 50 let, z vsemi pa 79 odstotkov.

Poživitveni odmerek je po aktualnih podatkih vlade prejelo 627.925 ljudi.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 443 (včeraj 469) covidnih bolnikov, od katerih jih je 83 (včeraj 89) potrebovalo intenzivno nego (podatki sledilnika za razliko od vladnih podatkov ne vključujejo bolnikov v tako imenovani rdeči coni, temveč samo bolnike na covidnih oddelkih). Deset bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes skupno (c19 oddelek in rdeča cona) 20 covidnih bolnikov, včeraj 23, 17 jih je z vodilno diagnozo covida.

V SB Brežice imajo 21 covidnih bolnikov, včeraj 20, štirje so z vodilno diagnozo covida.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 28, Ribnica 25, Kočevje 15, Trebnje 14, Črnomelj 9, Mirna Peč 8, Metlika 6, Šentjernej 5, Mokronog Trebelno, Šentrupert, Dolenjske Toplice in Straža 4, Škocjan 3, Mirna in Šmarješke Toplice 2, Žuzžemberk 1

Posavje - Brežice 29, Krško 17, Sevnica 12, Radeče 9, Bistrica ob Sotli 4, Kostanjevica na Krki 2

Dodano ob 14. uri:

Zaščitne maske za učence, dijake, študente in učitelje od ponedeljka ne bodo več obvezne

Ob izboljšanju epidemioloških razmer je vlada skladno s stališče posvetovalne skupine za covid-19 odločila, da zaščitne maske za učence, dijake, študente in učitelje od ponedeljka ne bodo več obvezne, je po današnji seji vlade povedal minister za zdravje Janez Poklukar.

Maske pa morajo še vedno nositi dijaki, študenti in učitelji, ki so vključeni v izobraževalni proces pri izvajalcu, denimo v primeru udeležbe na klinični praksi ali vajah, je pojasnil Poklukar.

Sprejeti odlok po njegovih besedah jasno določa tudi način izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT), ki ga je vlada v večini dejavnosti ukinila, še vedno pa je obvezen pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in socialno-varstvenih storitev, pa tudi v zaporih in prevzgojnih domovih.

Testiranje s hitrimi testi za izpolnjevanje pogoja PCT v omenjenih dejavnostih je tako krito iz državnega proračun, je poudaril. Če pa izvajalec testiranje obiskovalcev nadomesti s samotestiranjem, pa sredstva za samotestiranje zagotovi sam, je pojasnil.

V navedenih institucijah pa pogoja PCT pri zagotavljanju javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujnih zdravstvenih storitev, nujnih postopkov socialne in družinske problematike, zaščite in reševanja ter individualne verske duhovne oskrbe ni treba izpolnjevati.

Minister je ob tem spomnil, da so v Slovenijo v sredo prispeli prvi odmerki cepiva proizvajalca Novavax. "Gre za proteinsko cepivo, ki je izdelano z biotehnologijo in je zato drugačno od mRNK in vektorskih cepiv. Deluje tako, da telo pripravi na to, da se brani pred covidom-19," je pojasnil.

Cepivo je registrirano za uporabo pri osebah, starejših od 18 let. Potrebna sta dva odmerka cepiva, s presledkom najmanj tri tedne. Cepivo je že bilo razdeljeno cepilnim centrom, ki so ga naročili, je dejal.

Vse, ki morda bolj zaupajo tej vrsti cepiva, je pozval k odločitvi za cepljenje proti covidu-19.

M. K.