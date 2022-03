Nasilneža pridržali - bil je pijan, našli tudi drogo

3.3.2022 | 14:00

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minule mdnevu intervenirali v 38 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 132 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nezakonitega lova, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požara, iskanja pogrešane osebe in sprožitve signalno varnostne naprave.

Sledi nekaj podrobnosti.

Vlomi in tatvine

V naselju Velika Cikava je med 27. 2. in 2. 3. nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in odnesel motorno žago.

Včeraj med 5. in 17. uro je v Bereči vasi na območju PP Metlika neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi priprto okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel nakit v vrednosti okoli 200 evrov.

Nasilneža pridržali

Nekaj po 19. uri so policiste PP Črnomelj poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v okolici Črnomlja, kjer naj bi pijan moški nadlegoval družinske člane in udaril partnerko. 39-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, nadaljeval je s kršitvami javnega reda in miru in žaljenjem družinskih članov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zasegli so mu manjšo količino prepovedane droge in zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Nesreča pri delu v gozdu

Policisti PP Krško so bili včeraj okoli 10.30 obveščeni o nesreči pri delu na območju Rožnega. Po prvih ugotovitvah je 26-letni moški v gozdu podiral drevesa. Med padanjem drevesa ga je veja udarila po glavi in hudo poškodovala. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine še preverjajo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

