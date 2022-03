Javni denar za financiranje brezplačnika SDS

3.3.2022

Direktorji, župani in ministri, ki so finančno podprli predvolilni brezplačnik. (foto: STA/Bobo)

Se še spomnite brezplačnikov Slovenski tednik in Ekspres? Pred prihajajočimi volitvami je vladajoča stranka znova začela s politično propagando, ki jo financira z denarjem proračuna, državnih podjetij in občin.

Slovenska demokratska stranka (SDS), ki v predvolilno tekmo vstopa z največjo malho denarja in vojsko "spletnih trolov", ki skrbijo za širjenje (lažnih) informacij, si bo pri nagovarjanju volivcev tako kot leta 2008 pomagala tudi z brezplačniki.

Tako so v začetku decembra številna gospodinjstva po vsej državi, tako v mestih na podeželju v nabiralnike prejela brezplačni izvod Demokracije, strankarskega tednika SDS. Izdalo ga je podjetje Nova Obzorja, ki je v lasti stranke in vlagateljev z Madžarske, natisnjen pa je bil v kar 200.000 izvodih. V novem brezplačniku so lahko bralci prebrali ekskluzivni intervju z Janezom Janšo in analizo "velikih gospodarskih uspehov". Krivdo za četrti val epidemije so pisci pripisali "destruktivnemu ravnanju leve opcije".

"Naša revija nima 'bogatih' stricev iz ozadja, v naš medij ne prihaja denar vzporednega mehanizma. Ne, revija Demokracija je na trgu in odvisna od prodaje, njeno izhajanje je odvisno od vas," je bralce brezplačnika nagovoril odgovorni urednik Demokracije Jože Biščak. Toda bralcem je zamolčal, da so račune za propagandni bilten stranke poravnali z davkoplačevalskim denarjem.

Brezplačnik naj bi sicer izhajal vsake tri mesece, kar pomeni, da bi morala slovenska gospodinjstva že v naslednjih dneh dobiti novo številko.

Janez Janša po stopinjah Mira Cerarja

V brezplačniku smo našteli več kot 20 jasno vidnih ali prikritih oglasov, financiranih z denarjem državnih podjetij, ki jih vodijo izbranci vladajoče stranke, nekaterih slovenskih občin, v katerih vladajo župani pomladnih strank, in iz državnega proračuna.

V vseh primerih gre za javni oziroma državni denar, zato je že zdaj jasno, da bo imelo računsko sodišče veliko dela z ugotavljanjem nepravilnosti pri financiranju volilne kampanje. Leta 2018 je vrhovno sodišče razveljavilo referendum o drugem tiru, ker je v kampaniji sodelovala tudi vlada. V 150 oglasov na TV kanalih, tisk 20.000 letakov in druge oblike oglaševanja je vložila 97.000 evrov proračunskega denarja. Takšno nastopanje vlade v kampanji je sodišče označilo za pravno nedopustno. Odločitev sodišča je pripeljala do odstopa takratnega predsednika vlade Mira Cerarja.

Štiri leta pozneje je meja med vlado in njeno prvo stranko v celoti zabrisana. SDS je Slovenijo prelepila s plakati z lastnimi logotipi in barvami, na katerih se hvali z infrastrukturnimi in drugimi projekti, financiranimi z vladnim denarjem. Enako je počela med epidemijo, ko se je s plakati zahvaljevala zdravnikom. Zdaj vlada še bolj neposredno financira strankarsko propagando. V brezplačniku SDS je sama zakupila več oglasov, s katerimi stranka nagovarja volivce.

Med vladnimi institucijami sta tako oglas plačala resorja dveh ministrov brez listnice iz vrst SDS: služba za razvoj, ki jo vodi Zvonko Černač, in urad za zamejce, na čelu katerega je Helena Jaklitsch.

Direktorji državnih podjetij so se zvesto odzvali

Med državnimi podjetji prednjači Pošta Slovenije, ki oglašuje na dveh mestih v brezplačniku. Na čelu Pošte Slovenije je Tomaž Kokot, nekdanji kandidat SDS za župana Poljčan. Poln mandat na čelu te državne družbe je na zahtevo vladajoče stranke dobil v začetku februarja, pot do položaja pa mu je pomagal utirati tudi dolgoletni Janšev odvetnik Franci Matoz. Pošti Slovenije za več oglasov ni bilo potrebno plačati ničesar, ampak je verjetno prišlo do kompenzacije s stroški raznosa Demokracije.

Med financerji brezplačnika je tudi Telekom Slovenije, ki ga vodi Cvetko Sršen, nekdanji kandidat SDS za župana Krškega. Nadzorni svet družbe vodi še en član SDS Iztok Černoša. Prostor je dobilo tudi podjetje 2TDK, ki gradi drugi tir železniške proge med Divačo in Koprom. Njegov direktor je Pavle Hevka, ki je bil v času te vlade imenovan v kvotu nekdanje Stranke modernega centra (SMC).

Država je tudi lastnica Javnega zavoda Brdo, ki je v brezplačniku objavil oglas in pogovor z direktorjem Marjanom Hribarjem. Gre za dolgoletnega vidnega člana SDS in župana Šmarjeških Toplic, ki ima neposredni dostop do Janše.

Na pomoč priskočili tudi prijateljski župani

Med občinami, ki same ali prek javnih zavodov v njihovi lasti financirajo glasilo SDS, prevladujejo tiste z župani, ki so ali člani SDS ali so na volitvah kandidirali s podporo te stranke. (fotogalerija spodaj)

Oglas bodočega monopolista

Že na prvih straneh brezplačnika je mogoče najti celostranski oglas družbe Slopak, ki nagovarja podjetja, naj se prek nje vključijo v sistem ravnanja z odpadno embalažo. Direktor Slopaka je Boštjan Aver, ki je bil v zadnjem času kandidat največje vladne stranke za več položajev v državnem gospodarstvu. Minister za okolje Andrej Vizjak (SDS) si ravno sedaj prizadeva za sprejetje novega zakona o varstvu okolja, ki bi 20 milijonov evrov vreden posel z odpadno embalažo pripeljal v roke Slopaka in mu podelil vlogo monopolista na trgu.

Oglas je zakupilo tudi več združenj gospodarstvenikov. Med njimi je Združenje delodajalcev, ki ga vodi Marjan Trobiš, velik podpornik vlade. Že februarja 2020 je Trobiš Janši "javno izrazil podporo pri njegovih prizadevanjih za oblikovanje nove vlade". Kritičen je bil tudi do protivladnih protestov. Trobiš je tudi direktor podjetja Boxmark Leather, ki je deset dni po razglasitvi epidemije zagnalo proizvodnjo zaščitnih mask, za kar se mu je Janša tudi javno zahvalil.

