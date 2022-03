Pomoč za Ukrajino zbirajo tudi v Novem mestu, Metliki ...

3.3.2022 | 19:45

Humanitarno pomoč za Ukrajino zbirajo tudi na Obrtni zbornici Novo mesto. Pozivajo obrtnike in podjetnike, da pomagajo po svojih močeh. Zaposleni na zbornici pomagajo pri zbiranju, nato pa bodo s pomočjo članov ali prostovoljcev vso pomoč prepeljali v Ljubljano, kjer so zbirališča pomoči, če bo možno, pa tudi s transportom na ukrajinsko mejo.

KAJ: zbirajo suho hrano (energijske ploščice, suho sadje, oreščke, konzervirano hrano, testenine, instant žita, kavo, čaj, praškaste napitke, sladkarije), oblačila (dežni plašči, spodnje perilo za moške, ženske, otroke), brisače, prenosne blazine in penaste podloge, zložljive postelje, termo in toplotne odeje, spalne vreče, odeje, vzglavnike, posteljnino, baterije, sveče, svetilke, sredstva za nego in čiščenje (milo, gel za tuširanje, šampon), zobno pasto, plenice, higienske vložke, papirnate brisače, alkoholne antiseptike, univerzalne komplete za prvo pomoč.

Zgolj v prijazno opozorilo:

Pomoč naj bo sveža in higienska, sortiranja si ne morejo privoščiti.

KDAJ IN KJE:

Pakete v škatlah ali močnih vrečkah zbirajo na OOZ Novo mesto, Foersterjeva ulica 10 – zbirni prostor pred vhodom v poslovni prostor OOZ Novo mesto, vsak dan med 8. in 19. uro – do 16. so prisotni zaposleni na zbornici, kasneje pomoč pustite pred notranjim vhodom (bo označeno).

Humanitarna finančna pomoč:

Vsi, ki si želijo z denarnimi sredstvi pomagati prebivalcem Ukrajine, lahko nakažejo sredstva na poseben račun:

Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom

Celovška cesta 71

1000 Ljubljana

Poslovni račun pri NLB d.d. št.: SI56 0201 3025 7684 878 BIC banke: LJBASI2X

Namen: Ukrajina 2022

Koda namena: CHAR

Sklic: 00 10-1058

Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemach in T-2 lahko prispevajo tudi s poslanim sms-sporočilom na 1919 z besedo BEGUNCEM, s čimer prispevajo en evro, ali BEGUNCEM5, s čimer prispevajo pet evrov.

RDEČI KRIŽ METLIKA

Tudi Rdeči križ Metlika se v sodelovanju z Občino Metlika in štabom CZ občine Metlika pridružuje akciji zbiranja materialne pomoči za pomoč prebivalcem Ukrajine.

Z akcijo začnejo v ponedeljek, 7. marca, potekala pa bo do petka, 11. marca.

Materialno pomoč bodo zbirali v skladišču RK Metlika, dopoldne med 10.00 in 12.00 uro ter popoldne med 15.00 in 17.00 uro. Vso zbrano pomoč bodo v sodelovanju s CZ konec tedna odpeljali v logistični center Roje v Ljubljani.

Rdeči križ se pri zbiranju osredotoča predvsem na higienske pripomočke, komplete prve pomoči, material za prvo pomoč in prehrano.

M. K.