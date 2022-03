Najprej novo obzidje, nato pa še parkirišče

4.3.2022 | 09:40

Dela pri cerkvici sv. Kozma in Damjana v Gorenjem Gradišču dobro potekajo. Po obzidju pride na vrsto parkirišče.

Gorenje Gradišče - Nekaj let je že od otvoritve nove, sodobno urejene mrliške vežice v Gorenjem Gradišču, ki stoji ob cerkvici sv. Kozma in Damjana.

Zadovoljstvo ob otvoritvi leta 2017 je bilo veliko, saj so krajani – gre za okrog 2200 prebivalcev enajstih vasi in dveh zaselkov - tak objekt potrebovali in želeli že vrsto let. Vežica ob pokopališču je namreč v prvi vrsti pomenila konec prevozov pokojnikov iz Šentjerneja na pokopališče v domači kraj. Zato so krajani sodelovali denarno in z delom.

A že ob izgradnji poslovilnega objekta je bilo jasno, da bo nujna tudi obnova starega kamnitega pokopališkega obzidja in širitev pokopališča, saj je že takrat primanjkovalo novih grobnih polj. Za novim objektom so tako uredili še prostor za nov del pokopališča, kjer so mogoči klasični in žarni pokopi ter tudi raztros. Ta del je občina nedavno lepo uredila, s potkami in zasaditvami.

Že novo obzidje

V Gradišču so v teh dneh že odstranili dotrajan obstoječi kamniti zidu in zgradili novega. Ta je armirano betonski, njegova skupna dolžina je približno 140 metrov. Kot pove direktor občinske uprave Občine Šentjernej Samo Hudoklin, bo od obstoječega zidu ostal le vhodni portal, ki bo obnovljen.

Vhodni portal bo obnovljen.

Urejeno bo tudi odvodnjavanje cerkve z izvedbo drenaž in ponikovalnega polja. Dela, ki dobro potekajo, izvaja domači izvajalec, Gradbena mehanizacija in avtoprevozništvo Marko Luštek s.p. Zaključil jih bo do konca marca. Po besedah direktorja občinske uprave pogodbena vrednost naložbe znaša dobrih 96.300 evrov z DDV.

Po postavitvi obzidja pa sledi še urejanje dostopa do pokopališča, kar je že od nekdaj velik problem ob zelo prometni državni cesti. Cesta je krožna. Hudoklin pove, da sedaj poteka postopek izbire izvajalca za gradnjo parkirišča in dostopne ceste. Ocenjena vrednost del je 115 tisoč evrov z DDV. Dela bodo pričeli izvajati predvidoma v marcu, končana naj bi bila do letošnjega poletja. Občina bo morala za parkirišče – sedaj je bilo v makadamski varianti – pridobiti še uporabno dovoljenje.

Kako pa na ostalih pokopališčih?

Nov del pokopališča v Gradišču je pripravljen.

Kot pove šentjernejski župan Jože Simončič, po Gradišču sledi v prihodnjih letih urejanje problematike ostalih pokopališč v občini – ta so večina v lasti župnije. Le centralno v Šentjerneju, je v občinski lasti, in za enkrat nima večjih potreb. »V akcijo pa bomo šli še v Šmarju, kjer manjkajo parkirišča. Zemljišča imamo že zagotovljena,« pove Simončič. Tudi v Orehovici, kjer parkirišče sicer je - makadamsko in ga bo treba dokončati – so potrebne izboljšave, zlasti pri vežici. Sedanja predstavlja bolj zasilno rešitev, na občini menijo, da bo potrebna izgradnja novega poslovilnega objekta. Na mestu stare vežice bo tako nastal prostor za nova grobna polja. Po besedah župana bo tudi pri pokopališču v Grobljah treba postoriti še kako malenkost in urediti parkirišče, sicer pa se povsod trudijo skrbeti za enotno ureditev pokopališč.

Vzdrževanje vseh petih pokopališč je občina lani prenesla na domače občinsko podjetje, JP Ekološko družbo Šentjernej, ki po novem pobira tudi grobnino.

Besedilo in foto: L. Markelj

