Razlila se je dušikova kislina - zaposleni k zdravniku; obnavljajo cesto, našli granato

4.3.2022 | 07:00

Včeraj ob 9.00 je v podjetju v Kanižarici pri Črnomelju prišlo do izlitja dušikove kisline. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj razlitja, z absorbentom nevtralizirali pol litra razlite kisline in počistili prostor. Zaposleni v podjetju bodo opravili preventivni zdravstveni pregled. O dogodku so obveščene pristojne službe.

Obnavljajo cesto, našli granato

Ob 8.05 so v naselju Podturn, občina Dolenjske Toplice, pri gradbenih delih na cesti našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehnika sta najdeno topovsko granato kalibra 100 milimetrov iz druge svetovne vojne odstranila in do uničenja shranila na varno v skladišče.

Goreli trava in podrast

Ob 10.20 sta ob ulici Trata VI v Kočevju goreli trava in podrast. Požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP., izvod 1.GOR. GRADIŠČE;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA, izvod 4.ZIDANICE SPODAJ DESNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE 1985;

- od 9:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE 1985.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, izvod 2.VALVAZORJEVA ULICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8:00 in 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Kladje Kal, Rupa in Gaberska gora; med 11:00 in 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Štrasberg.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško okolica - področje Krško z okolico na območju TP Dorc - nizkonapetostno omrežje Vrtna predvidoma med 8. in 12. uro.

M. K.