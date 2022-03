Prenova Ljubljanske ceste - Zaradi visokih cen letos le kolesarske povezave

4.3.2022 | 08:15

Cesta v središču mesta pri cerkvi (foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Ljubljansko cesto v Kočevju so nameravali letos celovito rekonstruirati in hkrati zgraditi kolesarske površine. Žal pa je, kot sporočajo iz občine, končna cena izvajalca višja od zagotovljenih sredstev v proračunu. Ker cene na trgu gradbeništva neprestano rastejo, investicija v tem trenutku ni ekonomična, pravijo v Kočevju, kjer so se odločili za fazno izvedbo naložbe v prihodnjih letih.

Dela za gradnjo kolesarskih povezav v mestu pa se kljub temu nemoteno nadaljujejo, saj mora biti projekt, ki je v celoti financiran iz evropskih sredstev, zaključen do novembra. Večina del bo zahtevala predvsem polovične zapore ceste, zato ne pričakujejo večjih težav pri dostopnosti do objektov in storitev. V samem središču mesta pa bo vzpostavljena popolna zapora ceste predvidoma od 8. marca do julija. V prvi fazi bo zapora ceste od Mestne kavarne do semaforiziranega križišča. Dostop za stanovalce in dostavo bo urejen preko parkirišča za Namo in mimo cerkve. Ostali priključki na tem območju bodo v času del zaprti. Pred začetkom zapore v mestu bodo dela na Tomšičevi cesti in v križišču pri ZD Kočevje že zaključena oziroma ne bodo več ovirala prometa.

Za večjo pretočnost prometa bodo semaforji v centru mesta in pri ZD Kočevje prilagojeni novi prometni situaciji. V mestu bo na semaforju iz smeri Reška–Roška neprekinjeno zelena luč, za prehajanje pešcev čez cesto pa se bo uredilo tipke za najavo prehoda. Pri ZD Kočevje bodo semaforji opremljeni s senzorji za avtomatsko uravnavanje intervala zelene luči glede na gostoto prometa. Prav tako bodo dodane tipke za najavo pešcev. Spremenjen bo način razvrščanja vozil, tako da bo iz smeri Tomšičeva–center pas za zavijanje samo desno, medtem ko bo za zavijanje levo na Roško cesto in naravnost v UHM skupni razvrstilni pas. Zaradi izvedbe teh posodobitev semaforji do 7. marca občasno ne bodo delovali.

Potujte trajnostno – brezplačno uporabite Kolu

Kljub temu na kočevski občini spodbujajo vse prebivalce in obiskovalce mesta, da za svoje poti čim večkrat izberejo kolo, se odpravijo peš ali si delijo prevoz. Kot so zapisali, bo vsako vozilo manj v mestu pomembna razbremenitev v času del. Zato bo v času gradnje kolesarskih povezav sistem javne izposoje koles Kolu na voljo brezplačno. Urediti si je potrebno le registracijo na eni od možnih lokacij: Skoči na Kolu.

M. K.