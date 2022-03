Vinica je postala gradbišče

4.3.2022 | 14:00

Vinica bo kmalu imela novo podobo. Stroji brnijo, dela dobro potekajo, k sreči pa je vas eno veliko krožišče, tako da prometno zaradi del zdaj ni večjih težav. (foto: L. M.)

Jože Podlogar (foto: L. M.)

Vinica pri Šmarjeti - Vaščani zadovoljni, da Občina Šmarješke Toplice uresničuje gradnjo kompletne infrastrukture v Vinici – V pol leta, to je do julija, zaključek del – 1,1 milijona evrov, računajo pa na nepovratna evropska sredstva iz Sklada za okrevanje

V Vinici pri Šmarjeti so več kot veseli, da je končno prišla na vrsto celovita cestna in komunalna obnova vasi, na kar so dolgo čakali: popolna komunalna infrastruktura, samostojen kanalizacijski sistem s čistilno napravo, ureditev meteornih vod, elektro- in vodovodnega omrežja ter nova optika.

Kot najugodnejši izvajalec del je bilo izbrano novomeško gradbeno podjetje GPI Tehnika. V vasi bodo imeli samostojno čistilno napravo, ki jo bodo s sedanjega območja pri podružnični cerkvici premaknili na občinsko zemljišče nekoliko severneje, torej nižje, v smeri pod vasjo. Z gradnjo kanalizacije se bodo opustile greznice, ki se bodo lahko zasipale ali uporabile v drug namen, kot na primer zbiranje deževnice za nadaljnjo uporabo. Obeta se tudi nova javna razsvetljava, preplastitev cest in ponekod tudi pločniki. Skratka vas, v kateri živi okrog 310 prebivalcev, bo zgledno urejena.

Tega se veseli tudi prebivalec vasi in občinski svetnik Jože Podlogar, ki je že dlje časa glasno opozarjal, da je ureditev nujna, saj je bil spodnji konec vasi videti kot pred štirimi desetletji ali več. Meteorne vode so bile speljane kar po cesti, vse je bilo mokro, blatno, grdo. Vas je kar nekako nazadovala in v času samostojne šmarješke občine se res ne morejo pohvaliti, da so kaj dosti pridobili.

»Veseli smo, da dela dobro napredujejo in predvsem, da se nismo lotili le prevleke ceste, ampak gre za celovito prenovo vasi in infrastrukture. Sicer bi ravnali neracionalno in kot slab gospodar,« pove Podlogar in doda, da se v prvi fazi dela del ceste skozi vas do kapelic, v drugi sledi cesta po drugi strani, nato pa še zadnji krak od križišča pri Zalokarjevi proti čistilni napravi in igrišču.

L. Markelj