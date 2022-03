Zimske počitnice v znamenju pusta

4.3.2022 | 10:45

Zimske počitnice v znamenju pusta (foto: Uroš Novina)

Semič - Kot pravijo v Kulturnem centru Semič, je bilo za pusta pestro tudi pri njih. »Pustne norčije so bile še posebej 'sladke', saj so potekale v sklopu zimskih počitnic.

Tamara Pintarič je naličila naše najmlajše in malo starejše. Veliko je bilo otrok, ki so hoteli prav na pusta postati nekdo drug vitez; pikapolonica, princeska, miška … Čeprav so morali čakati na vrsto, so se zamotili z različnimi igrami, risanjem ali s pogovorom,« pravijo v Kulturnem centru. Pika na i v tem dogajanju pa so bili gledališka predstava vzgojiteljic enote vrtec Sonček Dobri snežak in seveda sladki krofi.

»Počitnic še ni konec zato vas v petek, 4. marca, ob 17. uri vabimo na ogled filma Mali princ Fahim. Vstop je prost!« pravijo v Kulturnem centru Semič

M. L., foto.: Uroš Novina

