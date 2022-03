Krepko pijan vijugal z jaguarjem; še vedno iščejo pogrešanega

4.3.2022 | 12:40

Do tega trenutka s PU Novo mesto ni novih informacij glede pogrešanega Martina Šukljeta (na sliki), iskalna akcija na širšem območju Semiča se torej nadaljuje.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 41 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 158 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in kršitelju cestno prometnih predpisov zasegli avtomobil. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vloma, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in sprožitve signalno varnostne naprave.

Krepko pijan vijugal z jaguarjem

Policisti PP Sevnica so bili sinoči okoli 21. ure obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Radeč proti Sevnici, vijugal po vozišču, zaviral in sunkovito speljeval in ogrožal ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali in izsledili 55-letnega kršitelja, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,80 miligrama alkohola. Zaradi kršitev so mu zasegli avtomobil Jaguar X-type in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zoper njega bodo ukrepali tudi zaradi izrečenih groženj policistom.

Še en pijan za volanom

Nekaj po 16. uri so policisti PP Novo mesto obravnavali kršitelja, ki je izsilil prednost drugemu vozniku. Med postopkom so ugotovili, da 62-letnik vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,61 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V naselju Dobeno na območju PP Brežice je med 17.30 in 19. uro nekdo skozi okno poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah mu to ni uspelo, poškodoval je le okno.

Med 25. 2. in 3. 3. je na Stojanskem Vrhu na območju PP Brežice nekdo z dvorišča počitniške hiše ukral vrtno garnituro, plinsko jeklenko in žar. Lastnika je oškodoval za 400 evrov.

Na gozdni cesti v okolic Dolenjskih Toplic je neznanec vlomil v osebni avtomobil. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

