Ob zaključku Jurčičevega leta zbrani vsi njegovi ustvarjalci

Muljava - Na predvečer Jurčičevega rojstva so se sinoči zbrali v dvorani gasilskega doma na Muljavi, da slavnostno zaključijo Jurčičevo leto, saj prej zaradi razmer to ni bilo možno, in to na najlepši način – z rojstvom knjige. Ta nosi naslov “Jurčič, pripovednik svojega in našega časa”, napisala jo je univerzitetna profesorica, slovenistka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, dr. Urška Perenič, izid pa je podprlo ministrstvo za kulturo.

Vlada RS je na občinsko pobudo s podpisi podpore Mestne knjižnice Grosuplje, enote Ivančna Gorica, Zveze kulturnih društev Ivančna Gorica in Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenije leto 2021 razglasila za Jurčičevo leto, zato so bili na sinočnjem zaključku predsednik vlade Janez Janša, državna sekretarka na ministrstvu za kulturo dr. Ignacija Fridl Jarc, župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, podžupana Tomaž Smole in Martina Hrovat, predstavniki organizacijskega odbora Jurčičevega leta, Muljavci, Jurčičevi sorodniki, knjižničarji, bralci in seveda glavna zvezda večera, pisateljica Urška Perenič. Dogodek je vodila Bernarda Žarn, nastopili so člani moškega zbora Kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava in Dominik Kastelic ter Matevž Kavšek.

V Jurčičevem letu je izšlo 11 novih izvirnih knjižnih del za mladino in odrasle, sedem ponatisov Jurčičevih del, nekaj v elektronski obliki, poleg tega še dve knjigi v brajici, šest videopredstavitev, od tega dve televizijski, organizirali so štiri okrogle mize, štiri velike razstave, nastali so štirje kamišibaji. Objavljenih je bilo tudi 32 strokovno-raziskovalnih prispevkov. Na gledališki oder sta bili postavljeni drami, ena v Mariboru in druga na Muljavi. Izšli so tudi trije zborniki s simpozijev o Jurčiču, posebej za Jurčičevo leto pa sta bila narejena igralni komplet in igričarski izdelek iz NUK-a. Nastali sta tudi dve ekranizaciji: obnovljen je bil film “Deseti brat” in narejena risanka Jama, po kateri se pride na oni svet. Jurčič je bil tudi vpisan v Mariborski biografski leksikon. Tako je vsega skupaj nastalo 80 nacionalno pomembnih izdelkov, povezanih z Jurčičem in njegovimi deli, in še veliko več lokalne produkcije po vsej Sloveniji, ki pa se še popisuje.

Roman, ki so ga predstavili, je zasnovan kot portret in literarnozgodovinska študija. Gostja je poudarila, da je treba Jurčiča najprej prebrati, preden o njem razmišljamo. Sama to od svojih študentov na Filozofski fakulteti vztrajno zahteva. Pisateljica, župan in predsednik vlade, vsi so poudarili pomen tega, da smo Jurčiča v prejšnjem letu zopet postavili tja, kamor spada: med klasike, pomembne literate, novinarje, domoljube.

Ob zaključku je podžupanja Martina Hrovat, tudi predsednica organizacijskega odbora Jurčičevega leta, izrekla zahvalo vsem članom odbora, prejeli so tudi predstavljeno knjigo. S tem se je celoletno praznovanje rojaka tudi uradno zaključilo, sicer z mislijo, da ga praznujmo in raziskujmo še naprej.

Literarni večer so v Knjižnici Ivančna Gorica organizirali skupaj z Občino Ivančna Gorica, pomagali pa so tudi: Zavod Prijetno domače, Prostovoljno gasilsko društvo Muljava, Kulturno društvo likovnikov Ferdo Vesel Šentvid pri Stični in Folklorna skupina Vidovo.

Dogodek je potekal v okviru evropskega projekta Srečava se v knjižnici, v katerem je partner knjižnice Občina Ivančna Gorica.

