Smrt v gozdu - med sečnjo nanj padlo drevo

4.3.2022 | 18:30

Danes ob 14.09 je v bližini naselja Žubina, občina Trebnje, pri sečnji v gozdu na moškega padlo drevo. Gasilci PGD Veliki Gaber in reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju ugotovili, da je oseba preminila. Gasilci so prenesli pokojnega iz gozda. Obveščene so bile pristojne službe.

Našel bombe bivše JLA

Ob 9.27 je v naselju Primostek, občina Metlika, občan naletel na neznana ubojna sredstva. Pripadnik Državne enote za varstvo pred NUS dolenjske regije je ugotovil, da gre za štiri ročne bombe M75, ostanek bivše JLA. Prevzel jih je Oddelek za protibombno zaščito Specialne enote Policije.

Dimniški požar

Ob 16.27 so v naselju Veliki Slatnik, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Potov Vrh Slatnik so požar pogasili ter očistili in pregledali okolico dimnika.

Vrata odprli gasilci

Ob 9.54 so na Stermeckijevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta.

M. K.