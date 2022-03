FOTO: Skedenj pogorel; v iskalni akciji vsa društva GZ Semič

5.3.2022 | 08:25

Fotografije požara skednja: PGD Gora

Včeraj ob 12.06 je v naselju Kračali, občina Sodražica, gorel skedenj. Gasilci PGD Sodražica, Gora in Bloke so pogasili požar ter preprečili razširitev požara na stanovanjski objekt. Gasilci so prekopali požarišče ter dokončno pogasili žarišča. Objekt je pogorel v celoti. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

Dimniški požar

Ob 10.57 so se v naselju Banja Loka, občina Kostel, vnele saje v dimniški tuljavi stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Vas - Fara so pogasili požar in očistili dimnik izgorelih saj. Gasilci so odsvetovali kurjenje do pregleda pooblaščenega dimnikarja.

Iskalna akcija se nadaljuje

Danes zjutraj se na območju občine Semič nadaljuje iskalna akcija pogrešanega Martina Šukljeta. V iskalni akciji sodelujejo gasilci Gasilske zveze Semič, in sicer PGD Črešnjevec, Semič, Kot-Brezje, Štrekljevec, Stranska vas, Črmošnjice, Rožni dol, Gradnik, Krvavčji vrh.

M. K.