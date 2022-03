Zmagi za Trimo in Dobovo

5.3.2022 | 08:45

Foto: RK Trimo Trebnje

Trebnje/Dobova - Rokometaši RK Trimo Trebnje so sinoči na domačem parketu prišli do zanesljive zmage proti Mariboru in ohranili zmagovalni niz. Rokometaši Dobove pa so z dobro predstavo presenetili Urbanscape Loko.

Trimo Trebnje - Maribor Branik 30:24 (15:11)

Trebnje - Rokometaši Trima Trebnjega so v 17. krogu lige NLB premagali Maribor Branik s 30:24 (15:11).

* Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 200, sodnika: Humek in Škvarč.

* Trimo: Čudič, Brana, Slatinek Jovičič 4, Višček 1, Didovič 2, Stanojević 1, Radojković 2, Ončev 10 (3), Kotar 2, Lazarevski 1, Potočnik, Udovič 2, Cirar 3, Miklavec 1, Florjančič, Ćorsović 1.

* Maribor Branik: Milačić, Lorger, Knez 2, Planinšek 2, Dosedla, Veselinovič 1 (1), Sok 3, Kovačec 2, Jerenec 3, Janc 2, Košec 1, Blagotinšek 3, Budja, Razgor, Hedl 3, Rakita 2.

* Sedemmetrovke: Trimo 5 (3), Maribor Branik 2 (1).

* Izključitve: Trimo 8, Maribor Branik 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Trebanjci so proti Mariboru upravičili vlogo favorita in prišli do 13. zmage ter se utrdili na drugem mestu lestvice. Na drugi strani je Maribor doživel deveti poraz in je ostal na devetem mestu.

V prvem polčasu je bilo izenačeno do 6:6, potem pa so pobudo prevzeli Trebanjci, ki so z delnim izidom 5:0 prišli do zanesljive prednosti, v drugi polčas pa so nesli štiri gole naskoka.

V uvodu drugega polčasa so Dolenjci ohranjali prednost, nato pa jo še oplemenitili, ko je Gal Cirar zadel za 27:20 v 54. minuti za 27:20, je bil zmagovalec odločen.

Domači rokometaš Toše Ončev je bil najboljši strelec tekme z desetimi goli.

Toše Ončev, igralec RK Trimo Trebnje: "Čestitke ekipi za novo pomembno zmago. Tekmeca nismo podcenjevali, nanj smo se dobro pripravljali cel teden in vlogo favorita potrdili tudi na igrišču."

Mitja Janc, igralec RK Maribor Branik: "Tekmo smo začeli v redu. Sledilo je preveč izgubljenih žog, obramba tudi ni bila povsem na nivoju. V nadaljevanju smo se dvignili, vendar je zmanjkalo energije in zbranosti za presenečenje."

Trebanjci bodo v 18. krogu čez en teden gostovali pri Herzu Šmartnem.

Dobova - Urbanscape Loka 26:17 (15:6)

Dobova - Rokometaši Dobove so premagali Urbanscape Loko s 26:17 (15:6).

* Dvorana Dobova, sodnika: Teršek, Žibert.

* Dobova: Glogović, Abramović, Dragan 1, Luzar, Matjašič, Husejnović, Šafranko 2, Rantah 6 (1), Šukić 3, Kamnikar, Mlakar 3, Ferenčak 1, Kozolić 3, ijušković, Nešić 7, Blaževič.

* Urbanscape Loka: Dolenc, Cingesar 1, Jamnik 2, U. Pipp 3 (1), Mali 1, M. Pipp 3, Bergant 1, Stanojlović, A. Jesenko 4 (3), Damjanović 1, Nikolić, M. Jesenko 1, Šilc, belič-Pfajfar, Juričan, Derlink.

* Sedemmetrovke: Dobova 3 (1), Urbanscape Loka 7 (4).

* Izključitve: Dobova 14, Urbanscape Loka minut 6.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši Dobove so z dobro predstavo presenetili ekipo, ki je pred tem krogom zasedala peto mesto, sami pa so se s točkama za šesto zmago vsaj začasno povzpeli na deseto mesto.

Že zgodaj v prvem polčasu so domači pokazali, da bo to njihov večer. V prvem polčasu so od izida 5:3 prišli do trdnega vodstva 13:5 in ob odmoru s 15:6.

To pa je bila prednost, ki je gostom ni uspelo bistveno stopiti niti z nekoliko boljšo podobo v nadaljevanju. Dobova je namreč brez večjih težav vzdrževala prednost približno osmih golov, tako da njena zmaga ni bila ogrožena.

Na koncu so domači slavili zanesljivo s 26:17.

Pri Dobovi se je strelsko najbolj izkazal Ignjat Nešić s sedmimi zadetki, pri gostih pa je Aljaž Jesenko dosegel štiri.

V naslednjem krogu bo Dobova naslednjo soboto igrala v Ivančni Gorici, Škofjeločani pa bodo dan prej gostili Ribničane.

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 16 15 1 0 519:390 31

2. Trimo Trebnje 15 13 2 0 443:375 28

3. Gorenje Velenje 15 10 1 4 464:376 21

3. Riko Ribnica 16 10 1 5 470:446 21

5. Urbanscape Loka 17 10 0 7 442:416 20

6. Koper 16 7 1 8 432:417 15

7. Slovenj Gradec 2011 16 7 1 8 433:430 15

8. LL Grosist Slovan 15 7 1 7 387:403 15

9. Maribor Branik 17 7 1 9 444:472 15

10. Dobova 17 6 1 10 445:489 13

11. Jeruzalem Ormož 15 5 2 8 402:436 12

12. Sviš Ivančna Gorica 16 4 0 12 396:452 8

13. Ljubljana 16 2 1 13 448:507 5

14. Herz Šmartno 15 1 1 13 374:490 3

