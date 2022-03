Po enoletni prekinitvi danes znova pohod po Jurčičevi poti

5.3.2022 | 08:45

Foto: arhiv DL

Višnja Gora - Po enoletni prekinitvi, ki so ji botrovale slabe epidemične razmere, povezane s koronavirusom, danes znova poteka tradicionalni Pohod po Jurčičevi poti. Po besedah župana Ivančne Gorice Dušana Strnada je celotno dogajanje zaradi epidemične slike še vedno nekoliko okrnjeno, vseeno pa pričakujejo do pet tisoč pohodnikov.

Začetek 12-kilometrske ali 15-kilometrske pešpoti, odvisno od tega, katero pot kdo izbere, od Višnje Gore do Muljave in tamkajšnje domačije pisca prvega slovenskega romana Josipa Jurčiča je že tradicionalno v višnjanskem mestnem jedru, in sicer med 7. in 10. uro.

Pohodnike bo pot vodila mimo razvalin višnjanskega gradu, do Polževega, kjer jih bo pričakala Godba Stična, mimo Vrhov in naprej do Muljave. Najbolj vneti pohodniki lahko naredijo še ovinek preko Krke, kjer si ogledajo Krško jamo.

Ob poti bodo za obiskovalce ves čas brezplačno odprti vsi kulturni in verski objekti, Hiša kranjske čebele, Krška jama, svoja vrata pa bo na zaključku na stežaj odprla tudi Jurčičeva domačija, z bogatim muzejskim in kulturnim programom. Zaradi epidemije covida-19 pa na Jurčičevi domačiji letos ne bo običajne zaključne prireditve. "Tako je dobro, če pohodniki s seboj vzamejo kakšno malico in pijačo, saj bo ponudba na cilju zelo omejena," je povedal župan Strnad. Zaželeno je tudi, da pohodniki hodijo v manjših skupinah oziroma t. i. pohodniških mehurčkih.

Tisti, ki bodo plačali startnino, ki znaša tri evre, bodo imeli zagotovljen avtobusni prevoz iz Muljave nazaj v Ivančno Gorico in Višnjo Goro. Organiziran bo tudi avtobusni prevoz s Krke proti Ivančni Gorici in Višnji Gori.

Pohod, ki ga pripravljata Občina Ivančna Gorica in višnjansko Planinsko društvo Polž, bo potekal ob vsakem vremenu. Po županovih besedah se sicer napoveduje lepo vreme.

Josip Jurčič (1844-1881) je s prvim slovenskim romanom Deseti brat (1866) postavil temelje slovenske pripovedne proze, deloval je tudi kot urednik, založnik, dramatik in časnikar. Njegova dela so prevedena v več kot 50 jezikov, med katerimi prednjačijo slovanski.

Jurčič se je rodil na Muljavi na Dolenjskem, njegov oče pa je prišel iz Jablanc pri Kostanjevici na Krki. Jurčičeva domačija na Muljavi je obnovljena in sodi med spomenike slovenskega kmečkega stavbarstva.

STA; M. K.