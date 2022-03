Občina Bistrica ob Sotli v obnovo vodovodnega omrežja

5.3.2022 | 10:20

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Bistrica ob Sotli - Občina Bistrica ob Sotli se je lotila obnove vodovodnega omrežja skupne dolžine 21.286 metrov, v okviru del bodo zgradili tudi nov vodohran prostornine 100 kubičnih metrov. Vrednost projekta je ocenjena na 2,3 milijona evrov, na obnovljeno vodovodno omrežje pa bo priključnih 1205 prebivalcev občine, so povedali na občini.

Po navedbah občine je namen projekta zagotoviti nemoteno in zdravstveno ustrezno oskrbo s pitno vodo za vse prebivalce, omogočiti dodatne priključitve prebivalcev, ki doslej niso bili priključeni na javni vodovodni sistem, zmanjšati vodne izgube in optimizirati vodovodni sistem ter zmanjšati okvare na vodovodnemu sistemu.

Po oceni občine sta površinski zajetji Čehovec in Javorjesta nestabilni, saj v sušnih obdobjih pade intenziteta pod kritično mejo in je v tem času nemotena preskrba z vodo ogrožena. Zato morajo takrat uporabljati restriktivne ukrepe. Ob deževju pa voda iz zajetja Javorje postaja motna, kar povzroča težave pri oskrbi vsaj tretjine občanov.

Preskrba s pitno vodo je večkrat motena tudi zaradi številnih okvar na vodovodnem omrežju. Večina vodovoda je dotrajanega, saj je bil zgrajen od leta 1960 do 1975. Zaradi tega prihaja do številnih okvar in posledično vodnih izgub v sistemu.

Obnova vodovodnega omrežja bo predvidoma končana sredi oktobra prihodnje leto.

STA; M. K.