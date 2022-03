V MO Krško se med epidemijo okrnjeni turistični obisk popravlja

5.3.2022 | 11:40

Grad Rajhenburg (foto: Občina Krško)

Valvasorjeva knjižnica Krško (foto: arhiv DL; B. B.)

Krško - V Mestni občini Krško, ki je lani vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma, Slovenska turistična organizacija pa ji je nedavno podelila zlati znak zelenega turističnega območja, so pred epidemijo beležili večletno rast turističnega obiska. Predlani je ta nato padel za dve petini, po podatkih krške občine pa se je lani že popravil.

V obdobju pred epidemijo covida-19 oz. od leta 2011 pa do vključno leta 2019 so v Občini Krško, ki je lani dobila status mestne občine, beležili rast števila prenočitev.

Leta 2018 so imeli nekaj manj kot 24.400 prenočitev, leta 2019 pa nato nekaj manj kot 16.500 in predlani nekaj manj kot 11.400. Hkrati se je med epidemijo znatno zvišal delež domačih gostov, so navedli na občini.

Po podatkih državnega statističnega urada se je turistični obisk v tej posavski občini lani že popravil, saj so zabeležili nekaj manj kot 19.300 prenočitev, poleg teh pa še skoraj 8000 skupinskih in samostojnih enodnevnih obiskov. Lani so bila dobro obiskana tudi prosto dostopna postajališča za avtodome. Povprečni čas bivanja tujih gostov v občini Krško je dosegel 2,8 dneva, domačih pa tri dni, so pristavili na občini.

Najbolj obiskani

Med najbolj obiskanimi turističnimi točkami in zanimivostmi so navedli brestaniški Grad Rajhenburg, Mestni muzej Krško, Valvasorjevo knjižnico Krško s kapucinskim delom, Galerijo Krško, krški mestni park, prikaz Svet energije v podjetju Gen energija in Nuklearno elektrarno Krško. Dobro obiskane so bile tudi različne tematske, pohodniške in kolesarske poti. Opozorili so še na gastronomsko in vinarsko ponudbo ter na pester program območnih kulturnih ustanov.

Pri razvoju turizma bodo sicer še naprej stremeli k ciljem nacionalne strategije razvoja in občinske strategije razvoja turizma, pri čemer veliko poudarka dajejo povezovanju ponudnikov, kakovosti ponudbe in njenemu usmerjanju k višji dobičkonosnosti.

Hkrati se bodo "še naprej trudili pri povezovanju v regiji Posavje. Pomembni segmenti za nas so gastronomija, aktivno preživljanje prostega časa, pohodništvo, kolesarstvo in avtodomarstvo ter kultura. Načrtujemo tudi večji poudarek in usmeritev k urejanju področij ob Krki in Savi. V razvoju turizma bomo torej še naprej razvijali produkte, ki so trajnostni, lokalni in značilni za naše območje in so vezani na naravno in kulturno dediščino," so še zapisali na krški občini.

Po utemeljitvi ocenjevalcev Slovenske turistične organizacije so sicer omenjeni zlati znak Mestni občini Krško podelili, ker je "ocena trajnostnega poslovanja destinacije Krško na področju turizma ena najvišjih v Sloveniji".

STA; M. K.