FOTO: Narava in še kaj drugega na platnu Srečka Kovačca

5.3.2022 | 14:40

Srečko Kovačec se domači javnosti predstavlja s 26. akrili na platnu. (foto: M. Ž.)

Njegovo ustvarjanje so zbrani v avli straškega kulturnega doma lahko spoznali skozi pogovor z Rafaelo Novak Kren.

Odptje sta obogatila Srečkov sin Jani in njegov prijatelj kantavtor Primož Turk.

Straža - Stražani najbrž poznajo domačina Srečka Kovačca bolj kot odličnega poznavalca vin in predsednika domačega vinogradniškega društva, a v sebi skriva še en talent – slikanje. Na povabilo KUD Straža je nekaj svojih del na ogled postavil v avli straškega kulturnega doma, razstavo so odprli sinoči, moč pa si jo ogledati do konca marca v času delovanja krajevne knjižnice.

Kovačec se predstavlja s 26. slikami v tehniki akril na platno, sicer pa ustvarja tudi v olju, slika na steklenice, opeke, rezlja v les … Večinoma gre za motive iz narave, ki jo ima tako zelo rad, od letnih časov sta mu najbolj pri srcu pomlad in zima, seveda pa ne gre tudi brez reke Krke. Ker je tudi vinogradnik, je na razstavi tudi nekaj vinogradniških motivov, za piko na i pa še nekaj rož, saj smo vendarle v mesecu marcu, kjer sta kar dva dneva posvečena nežnejšemu spolu.

Kot je povedal v zanimivem pogovoru, ki ga je vodila Rafaela Novak Kren, rad riše že od otroških let, v osnovni šoli je denimo s svinčnikom in suhimi barvicami spretno upodabljal Disneyeje junake, kasneje je prostore disko kluba porisal s podobami Beatlesov, slikal je na majice … Barve in druge tehnike pa je začel uporabljati šele po Abrahamu, v začetku ni bilo lahko, a je počasi, kot je dejal, izpopolnjeval svoj stil.

Domači javnosti se sicer ne predstavlja prvič, je pa to prva razstava v takšni organizaciji in obsegu, priložnostno, enodnevno je denimo lani maja postavil v klopu prvih Dularjevih dnevov, kjer je v mlinu v Vavti vasi razstavil le slike z motiviko reke Krke.

Odprtje sta z nastopom obogatila njegov sin Jani in njegov prijatelja kantavtor Primož Turk.

KUD Straža v marcu vabi še na nekaj dogodkov. 18. marca ob 17. uri bo v veliki dvorani Kulturnega doma Straža tradicionalno prireditev Materam in ženam z učenkami in učenci OŠ Vavta vas, 22. marca ob 17.uri bodo na svoj račun prišli vsi otroci, tisti najmlajši in tisti malo starejši, saj bo z lutkovno predstavo Kapica rdeča volkeca sreča v goste prišlo Miškino gledališče iz Lendave. 29. marca pa bo v kulturnem domu gostovalo Kulturno društvo Loški oder s prvonagrajeno predstavo lanskega Linhartovega srečanja Antigona v New Yorku.

M. Ž.

Galerija