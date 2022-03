28. Jurčičev rekreativno-literarni pohod po premoru razveselil številne

Višnja Gora/Muljava - Tradicionalnega pohoda po Jurčičevi poti iz Višnje Gore do Muljave, ki poteka na prvo soboto v marcu, ko se spominjamo Jurčičevega rojstnega dne, so se po lanskoletni vrzeli razveselili številni letošnji udeleženci, ki so pot premagovali še odločneje kot sicer. Skozi celo pot sta organizatorja, Občina Ivančna Gorica in Planinsko društvo Polž skupaj s številnimi sodelujočimi društvi in posamezniki, nagovarjala pohodnike s turističnimi znamenitostmi in kulturno vsebino.



Udeleženci so bili nad videnim in doživetim navdušeni in številni niso skoparili s pohvalami na račun organizatorjev, saj so spet dokazali, da je za njih Jurčič vir neskončnega navdiha. Ne mine namreč leto, da ne bi že tako bogatemu spremljevalnemu programu pohoda, ki vsako leto tradicionalno odpre sezono planinskih pohodov v Sloveniji, dodali še kakšne nove literarne in izkustvene note. Pohodniki so že na štartu lahko obiskali pred štirimi meseci odprto Hišo kranjske čebele, ki z interaktivnim pristopom in doživljajsko izkušnjo predstavi življenjsko zgodbo kranjske sivke, avtohtone in svetovno znane slovenske čebele, ki je doma v Višnji Gori.

Na poti mimo razvalin gradu grofov Višnjegorskih in Polževega, ki s svojim imenom kraja namiguje na skrivnostno zgodbo o zlatem polžu, so pohodniki lahko obiskali pred kratkim obnovljeno in prav tako skrivnostno poznogotsko cerkev Svetega Duha. Na 630 metrih nadmorske višine, ki predstavlja tudi najvišjo točko nekdanje šolske poti mladega Josipa Jurčiča proti Muljavi, so pohodnike spremljali zvoki godbe Stična in celo rahlo naletavanje snežink.

Pot je pohodnike vodila mimo številnih znamenitosti iz Jurčičevih del, ni pa bilo malo tistih, ki so se odločili priti do cilja po daljši različici poti preko Krke, kjer so si lahko ogledali še čudovito Krško jamo nad izvirom te zelene dolenjske lepotice, reke Krke. Krška jama je v nemirnih časih nudila zavetje domačinom, o čemer govori tudi Jurčičeva povest Jurij Kozjak.

Na cilju, na Jurčičevi domačiji z rojstno hišo in muzejem na prostem, letos sklepne prireditve zaradi epidemioloških razmer ni bilo, so pa pohodniki v izvedbi Zavoda Prijetno domače in domačih muljavskih ustvarjalcev lahko uživali v raziskovanju t. i. Čebelnjaka zgodb. V njem so skupaj z vodniki potovali po kotičkih domačije, prisluhnili zvenu pristne dolenjščine in stare Jurčičeve slovenščine.

Župan Občine Ivančne Gorice Dušan Strnad se je tako kot vsa minula leta podal na pot in se tudi tokrat izkazal kot ambasador in kot neutrudni promotor Jurčičevih domačih krajev s turistične in literarne plati. Vsem sodelujočim organizatorjem, preko 100 jih je namreč pomagalo soustvarjati letošnji pohod, je izrekal zahvalo pri izvedbi pohoda, s katerim se je tudi zaključilo vseslovensko Jurčičevo leto 2021, v okviru katerega je med drugim luč sveta ugledalo več novih izvirnih knjižnih del za mlade in odrasle, nastali so ponatisi Jurčičevi del, organizirane so bile okrogle mize, simpoziji, razstave, literarni in likovni natečaji, bogata pa je bila tudi televizijska in digitalna produkcija.

