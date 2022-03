Pogrešanega našli mrtvega

5.3.2022 | 18:15

Danes ob 7.30 se je na območju občine Semič nadaljevala iskalna akcija pogrešane osebe. V iskalni akciji so sodelovali gasilci Gasilske zveze Semič in Metlika, in sicer skupaj 64 gasilcev iz PGD Črešnjevec, Semič, Kot-Brezje, Štrekljevec, Stranska vas, Rožni dol, Gradnik, Gradac, Dobravice, Krasinec, Otok, Primostek, Podzemelj, Suhor, Metlika, Grabrovec in Lokvica. Pogrešano osebo so našli mrtvo. S PU Novo mesto o identiteti pokojnega še ne poročajo.

S helikopterjem v UKC

Ob 10.52 je posadka helikopterja Slovenske vojske s helikopterjem v spremstvu dežurne ekipe Helikopterske enote nujne medicinske pomoči iz Črnomlja prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Gorelo na Cankarjevi

Ob 12.15 sta na Cankarjevi cesti v Metliki goreli suha trava in grmičevje. Gasilci PGD metlika so požar na površini okoli sto kvadratnih metrov pogasili.

M. K.