Policija potrdila: Martina Šukljeta našli mrtvega

6.3.2022 | 08:20

Poročali smo že, da so v včerajšnji obsežni iskalni akciji na območju Semiča našli mrtvega moškega. Njegove identitete takoj še niso potrdili, zgodaj davi pa so s Policijske uprave Novo mesto sporočili, da gre za 63-letnega Martina Šukljeta. Slednji je od doma odšel v ponedeljek dopoldne in se ni vrnil domov. Včeraj, nekaj pred 13. uro, so ga torej mrtvega našli gasilci GZ Semič in Metlika, ki so sodelovali v iskalni akciji, ki je potekala od jutra.

Po opravljenem ogledu kraja prve ugotovitve ne kažejo na tujo krivdo oziroma kaznivo dejanje.

Požara v naravi

SInoči ob 22.33 je v kraju Srednje Arto, občina Krško, gorela suha trava in podrast v vinogradu ter bližnje grmičevje. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Trn so pogasili požar na površini okoli pol hektarja.

Ob 16.02 je ob glavni cesti Sodražica–Hrib pri naselju Kržeti, občina Sodražica, gorela trava na površini približno štiri kvadratne metre. Gasilci PGD Gora so pogasili požar.

M. K.