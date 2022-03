Črnuče prevelik zalogaj za novomeške odbojkarje

6.3.2022 | 08:30

Novo mesto - V Novem mestu sta se pomerila Krka in Črnuče. Gostje so z izjemo drugega niza prevladovali celotno tekmo in zasluženo slavili s 3:1 (-16, 24, -14, -19). Do zmage sta jih povedla Sešek in Bošnjak, oba sta prispevala po 19 točk. Pri Krki je bil najbolj razpoložen Peterlin, zbral je 14 točk.

ŠD Marof, Novo mesto, 5. marec 2022. Sodnika: Vrenko, Melavc. Obiskovalcev: 100.

Krka: Hafner 1, Ožbalt (L), Čopi 6, Borin (L), Travnik 5, Kožar 2, Pulko 11, Lavrič 5, Peterlin 14, Hvala, Jaklič, Renko, Koncilja 8. Trener: Tomislav Mišin.

Črnuče: Verdinek (L), Mihelčič, Karadža Pevc (L), Prevorčnik, Vilar, Gornik 5, Bošnjak 19, Sešek 19, Oman 3, Rojnik 14, Slovnik 1, Jančič, Mejal 9. Trener: Jurij Žavbi.

Tekmo so s tremi zaporednimi točkami bolje odprli domači odbojkarji. S polminutnim odmorom je hitro reagiral gostujoči trener Žavbi, njegovi varovanci pa so nato zaigrali bolje in vzpostavili ravnovesje. Po izenačenju na 10 so z nekaj dobrimi obrambami poskrbeli za mini serijo, prek uspešnega napada Bošnjaka pa pobegnili na 4 točke prednosti. Domačinom se je v nadaljevanju poznal manjko agresivnosti v napad, kar so nasprotniki s pridom izkoriščali. V obrambi so uspešno pobirali žoge, v napadu pa so bili zanesljivi z vseh strani in prednost je rasla. Niz je z izvrstnim blokom za 25:16 zaključil Bošnjak.

V drugem nizu so sodniške odločitve hitro pogrele domačo ekipo. Za negodovanje je sprva rumeni karton prejel Pulko, kmalu je sledil še rdeči za trenerja Mišina. Razvnete strasti so domače odbojkarje tudi nekoliko predramile, saj so v nadaljevanju popravili sprejem, več zanesljivosti je bilo tudi v napadu, kjer je prednjačil Peterlin. Spremljali smo dobro borbo na obeh straneh in tudi občinstvo je prišlo na svoj račun ob nekaj lepih, dolgih izmenjavah. Ekipi sta bili poravnani vse do končnice niza, v kateri so več zbranosti pokazali gostitelji, ki so na koncu z blokom Hafnerja za 26:24 niz tudi dobili.

V tretjem nizu so pobudo držali gosti. Po asu Omana je kazalo 12:8 za Črnuče in domači trener Mišin je bil primoran seči po odmoru. Pravega odgovora njegovih varovancev ni bilo. Šepal je sprejem, tudi v napadu je bilo ni bilo pravih rešitev. Na drugi strani mreže je bilo stanje povsem drugačno. Zanesljiv sprejem, natančni začetni udarci in agresivna igra v napadu, kjer sta blestela predvsem Bošnjak in Sešek, je bil recept za višanje prednosti gostov. Sešek je z dvema asoma povišal vodstvo gostov na visokih 10 točk prednosti (22:12) in jasno je bilo, da bo niz pripadel Črnučam.

Tudi v četrtem nizu je šlo vse po notah gostov. Niz so odprli z asom in hitro prevzeli niti igre v svoje roke. Še naprej so bili v napadu precej bolj učinkoviti od gostiteljev in prednost je počasi, a vztrajno rasla. Mejal je gostom z asom priigral prvo zaključno žogo, Bošnjak pa je izkoristil četrto za končnih 25:19.

Nejc Kožar, Krka: "Videlo se je, da smo nervozni. Želeli smo si te tri točke. Gostje so pritiskali, mi nismo vračali in posledično so se razigrali in potem se je težko vrniti v igro. En set nam je uspelo, žal pa smo potem spet popustili in Črnučani so prevladali."

Jaka Sešek, Črnuče: "Naredili smo tako, kot smo si želeli. Držali smo se navodil trenerja, dogovorov in taktičnih zamisli. V drugem setu smo nekoliko popustili, ampak smo se na srečo vrnili in dosegli zastavljen cilj."

* Izidi:

Hiša na kolesih Triglav - Panvita Pomgrad 0:3 (-22, -16, -15)

ACH Volley - Salonit Anhovo 3:0 (20, 22, 20)

Merkur Maribor - Calcit Volley 1:3 (-18, -22, 17, -20)

Krka - Črnuče 1:3 (-16, 24, -14, -19)

- lestvica:

ACH Volley 18 18 0 54:5 54

Merkur Maribor 19 15 4 49:21 46

Calcit Volley 19 15 4 51:25 44

Salonit Anhovo 19 9 10 34:37 26

Panvita Pomgrad 19 7 12 29:42 21

Črnuče 18 6 12 24:40 18

Krka 19 3 16 19:51 9

Hiša na kolesih 19 2 17 18:53 7

S. V.; foto: MOK Krka

Galerija