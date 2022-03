Ribničani slavili, Ivančani izgubili

V 17. krogu lige NLB je zmago zabeležil Riko Ribnica, poraz pa SVIŠ Ivančna Gorica.

Riko Ribnica - LL Grosist Slovan 27:24 (13:9)

Ribnica - Rokometaši Ribnice so premagali LL Grosist Slovan s 27:24 (13:9).

* ŠC Ribnica, gledalcev 150, sodnika: Vidali in Marinković.

* Riko Ribnica: Levstek, Glavan, Meštrić, Klarič, Pogorelec, Bogdanović, Gorenc, Žagar 6, Ljevar 1, Ranisavljević, Miličevič 6, B. Nosan 4, Cimerman 1, Simić 2, Pucelj 4, M. Nosan 3, Begić Zbačnik.

* LL Grosist Slovan: Grudnik, Skerdinšek, Selakovič, Gabrieri 2, Pirnat, Tufegdžić 5, Balažic 3 (3), Sankovič 3, Lešek, Stopar, Martinović 3, Jakše 5, Soršak 1, Jnkovski 2.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 1 (1), LL Grosist Slovan 5 (3).

* Izključitve: Riko Ribnica 4 minute, LL Grosist Slovan 2.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši Ribnice so upravičili položaj na prvenstveni razpredelnici in v domači dvorani ugnali ljubljanski Slovan. Z novo zmago so obdržali stik s tretjeuvrščenim Gorenjem. Za novi točki so se morali precej bolj potruditi, kot to kaže končni izid.

Uvod je nakazal na gladko zmago Dolenjcev, ki so v 19. minuti povedli z 10:4, vendar je očitno zalegla minuta odmora gostujočega stratega Aleša Repine in gostje so razliko znižali na -3. A čeprav so Ribničani v uvodu drugega dela povedli s 15:9 in 16:10, je zmagovalca odločila šele končnica.

Varovanci Roberta Beguša so nepričakovano popustili, kar so Ljubljančani izkoristili za izenačenje na 18:18 in 19:19, še v 57. minuti so domači vodili le s 24:23. Žan Žagar, Blaž Nosan in Brin Cimerman pa so z zadetki poskrbeli, da je zmaga ostala doma.

Žagar in Uroš Miličević sta dosegla po šest golov za Ribnico, na nasprotni strani jih je pet zabil Aleksa Tufegdžiić.

Ribničane že v torek čaka pokalna tekma s trebanjskim Trimom, v 18. krogu prvenstva pa bodo prihodnji petek gostovali v Škofji Loki.

Gorenje Velenje - Sviš Ivančna Gorica 40:25 (21:13)

Velenje - Rokometaši Gorenja Velenja so premagali Sviš Ivančno Gorico s 40:25 (21:13).

* Rdeča dvorana, sodnika: Marko in Matjaž Pirc.

* Gorenje Velenje: Haseljić, Tajnik 3, Pajt 9 (3), Verboten, Velić 2 (1), Panjtar, Miklavčič, Drobež 1, Sokolič 1, Verdinek 4, Šiško 4, Taletović, Slatinek Jovičić 5, Mlivić 6, Predović 2, Ravnikar 3.

* Sviš Ivančna Gorica: Komar, Tekavec 2, Bevec 2, Knez 1, Pekolj, Zavodnik 4, Tekavčič 1, Mlakar, Hočevar 8, Struna, Pirnat 1, Podržaj, Marojevič, Sašek 1, Kompare 2, Vidmar 3.

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 4 (4), Sviš Ivančna Gorica 3 (2).

* Izključitve: Gorenje Velenje 6, Sviš Ivančna Gorica 0 minut.

* Rdeči karton: /.

Velenjčani niso imeli težav na tekmi z moštvom z dna lestvice. Hitro so pokazali, da bodo status favorita upravičili z velikim številom golov, na koncu so slavili s +15.

Gostje so bili blizu le v uvodu, po 5:3 pa so domači stopili na plin. Prednost se je hitro povečevala, do polčasa pa je znašala že osem zadetkov.

A tudi v nadaljevanju rokometaši Gorenja niso popuščali. Pri 23:13 so prvič prišli do dvomestnega števila pri vodstvu, z učinkovitim nadaljevanjem pa so to razliko še povišali in niso Svišu dovolili nobene možnost.

Kenan Pajt je pri Gorenju končal dvoboj z devetimi goli, šest jih je dodal Tarik Mlivić. Pri Svišu pa je strelsko izrazito odstopal le Jan Hočevar z osmimi goli.

Naslednjo tekmo bodo rokometaši iz Ivančne Gorice v domačem tekmovanju igrali naslednjo soboto, ko bodo gostili Dobovo.

* Izidi, 17. krog:

- petek, 4. marec:

Trimo Trebnje - Maribor Branik 30:24 (15:11)

Dobova - Urbanscape Loka 26:17 (15:6)

- sobota, 5. marec:

Celje Pivovarna Laško - Jeruzalem Ormož 41:28 (21:12)

Gorenje - Sviš 40:25 (21:13)

Slovenj Gradec 2011 - Herz Šmartno 36:26 (19:10)

Ljubljana - Koper 26:30 (10:13)

Riko Ribnica - LL Grosist Slovan 27:24 (13:9)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 17 16 1 0 560:418 33

2. Trimo Trebnje 15 13 2 0 443:375 28

3. Gorenje Velenje 16 11 1 4 504:401 23

3. Riko Ribnica 17 11 1 5 497:470 23

5. Urbanscape Loka 17 10 0 7 442:416 20

6. Koper 17 8 1 8 462:443 17

7. Slovenj Gradec 2011 17 8 1 8 459:460 17

8. LL Grosist Slovan 16 7 1 8 411:430 15

9. Maribor Branik 17 7 1 9 444:472 15

10. Dobova 17 6 1 10 445:489 13

11. Jeruzalem Ormož 16 5 2 9 430:477 12

12. Sviš Ivančna Gorica 17 4 0 13 421:492 8

13. Ljubljana 17 2 1 14 474:537 5

14. Herz Šmartno 16 1 1 14 404:516 3

