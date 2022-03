145 tisočakov za kmetijstvo in podeželje

6.3.2022 | 10:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Krško - Mestna občina Krško objavlja razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na območju mestne občine v višini 145.000 evrov. Rok za oddajo vlog je 31. 3. 2022 za naložbe v kmetijska gospodarstva in v predelavo ter za trženje, za štipendiranje pa 30. 9. 2022.



Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na območju mestne občine, natančneje za posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo in živinorejsko proizvodnjo ter urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Skupna okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 145.000 evrov.

Vlagatelji morajo oddati vloge osebno ali po pošti na naslov Mestna občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto do 31. 3. 2021 ali oddane do konca delavnika v sprejemni pisarni Mestne občine Krško najpozneje do 31. 3. 2022 za naložbe v kmetijska gospodarstva in v predelavo ter trženje ter do 30. 9. 2022 za štipendiranje.

M. K.