Od ponedeljka enosmerna zapora Andrijaničeve ceste od mosta proti Bršljinu

6.3.2022 | 17:20

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - V Novem mestu na Andrijaničevi cesti bo na odseku od Ločenskega mosta do krožišča s skulpturo tabletke od ponedeljka do predvidoma konca aprila veljala enosmerna popolna zapora vozišča. Enosmerni promet od mosta proti Bršljinu bodo zaprli zaradi preureditve križišča pri parkiriščih tovarne Krka. Obvoz bo možen po Šmarješki cesti.

Popolna zapora bo veljala za promet po Andrijaničevi cesti iz smeri Ločne proti Bršljinu in avtocestnemu priključku Novo mesto-vzhod, vzpostavljena pa bo na odseku od križišča Andrijaničeve ceste s Šmarješko cesto do krožišča s tabletko. Promet iz smeri Bršljina in avtocestnega priključka Novo mesto-vzhod proti Ločni bo potekal kot običajno, so opozorili na novomeški občini.

Po končanih delih bodo na Andrijaničevi cesti pri parkiriščih tovarne zdravil Krka uredili semaforizirano križišče, sistem delovanja semaforjev pa bo medsebojno usklajen s semaforji križišča pri Ločenskem mostu.

Na Andrijaničevi cesti bodo v smeri Ločne uredili dodatni pas za zavijanje v desno na novo Krkino parkirišče. Priključka starega in novega parkirišča pa bodo razširili, tako da bosta dobila posamična pasova za vključevanje v promet v smeri krožišča s tabletko, so še zapisali na novomeški občini.

M. K.