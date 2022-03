Gen energija Krško - Odpoklic Novšaka vznemirja in skrbi Posavce

6.3.2022

Krško - Nadzorni svet Gen energije še ni sporočil argumentov za odpoklic uspešnega generalnega direktorja – Krčani prepričani, da gre za politično menjavo – Nepremišljeno kadrovanje lahko ogrozi varno dolgoročno obratovanje nuklerke in sprejemljivost novega bloka nuklearke

Nadzorni svet Gen energije je 23. februarja z mesta generalnega direktorja družbe odpoklical Martina Novšaka. Na njegovo mesto so začasno imenovali glavno finančnico v GEN. Po neuradnih informacijah pa naj bi Novšaka zamenjal dr. Blaž Košorok, zdaj državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu. V Posavju so prepričani, da gre za politično zamenjavo, da je povezana s trenutnim dogajanjem v hčerinski družbi GEN-i in da si nekdo pripravlja stolček v uspešni energetski družbi.

Za odpoklic Novšaka sta glasovala tudi Čularjeva in Sršen.

Martina Novšaka so predstavniki vladajoče koalicije zamenjali brez utemeljitve. Do imenovanja njegovega naslednika bo Gen energijo, ki upravlja polovico Nuklearne elektrarne Krško (NEK), začasno vodila finančna direktorica družbe mag. Gordana Radanovič, sicer nekdanja direktorica brežiške občinske uprave. Zaradi Novšakovega odpoklica so zelo nezadovoljni krški župan mag. Miran Stanko, prvi mož nuklearke Stane Rožman in tudi evropski poslanec Franc Bogovič. Vsi bolj ali manj odkrito govorijo, da gre za politično mešetarjenje vladajoče koalicije.

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak nam je odgovoril, da ne želi komentirati odločitve nadzornega sveta (NS) Gen energije, da pa verjame, da so prevladali strokovni argumenti. Glede morebitnega Novšakovega naslednika Blaža Košoroka pa je Vizjak odgovoril, da so to le govorice, da pa gre sicer na področju energetike za zelo kompetentnega človeka.

ŽELIJO SI VARNOST

Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko je v medijskih izjavah zelo neposreden, saj pravi, da menjavo vodstva zelo uspešnega podjetja brez pravega vzroka ne more oceniti drugače kot politično menjavo: »Tako družba GEN energija kot NEK sta gospodarska subjekta, katerih glavni poudarek je varno delovanje in zaupanje. Zato je še kako pomembno, da so na čelu teh podjetij visoko strokovno usposobljeni ljudje iz lokalnega okolja.« Stanko je ob razrešitvi Novšaka presenečen, vendar je dodal, da »je bilo takšnih poskusov v preteklosti kar nekaj. Glede na to, da je bil 'obglavljen' GEN-i, je bilo pričakovati nadaljnji poskus 'obglavljenja' GEN energije in celotno zadevo v energetiki zapeljati v nekoliko drugo smer.«

Župan Stanko: »Gre za politično menjavo.«

Vprašanje je seveda, ali imajo ti, ki menjujejo vodstvo, sploh interes graditi drugi blok NEK. Gradnja nuklearke je zelo velika naložba, prav gotovo pomeni tudi marsikateri »stranski« zaslužek, tako kot se je dogajalo v Šoštanju pri projektu TEŠ 6, dodaja Stanko. »To ni dobro in mislim, da je prav, da tak projekt vodijo strokovnjaki, ljudje, ki se spoznajo na ta posel. Vsekakor pa mislim, da je ta celotna operacija, ki se zdaj izvaja, predvolilna in pomeni pripravljanje prostora za vse tiste, ki iščejo neka nova delovna mesta, ki so jih imeli prej drugje. Mislim, da to politično kadrovanje ni dobro, posebej ne za tak objekt, kot je NEK. Vemo sicer, da je tukaj vprašanje GEN energije, da ne gre neposredno za nuklearko, ampak GEN je njen upravljavec in lastnik in prav gotovo bodo poskušali s prsti poseči tudi v NEK in njeno vodenje.«

Krčani se bojijo, da bi se sedeža GEN energije in družbe GEN-i preselila iz Posavja, kar bi pomenilo, da se odtuji tako sodelovanje s tema podjetjema in tudi (ne)posredni vpliv na delovanje NEK, pri čemer Stanko poudarja, da so informacije, ki se pretakajo med elektrarno in občino ter samim prebivalstvom, zelo pomembne. Če tega ni, je zaupanje v NEK bistveno manjše. Prepričan je, da bodo, tako kot so že v zadnjih desetih letih in prej, poskušali poseči tudi v rento, ki jo dobivajo Krčani. Takšna menjava lahko poruši vse, kar so v desetletjih zgradili. »Bojimo se, da bo nepremišljeno kadrovanje ogrozilo varno dolgoročno obratovanje NEK, kot tudi sprejemljivost načrtovanega novega bloka,« poudarja župan Stanko.

Prvi mož krške nuklearke Stane Rožman pa je za ePosavje TV izjavil, da živimo v časih in razmerah, v odnosih, ko je bil ta ukrep pričakovan in ni bil neko veliko presenečenje. »Po drugi strani pa je treba ugotoviti, vsaj z vidika našega razumevanja, da je ta ukrep nerazumen in na neki način neodgovoren,« je poudaril in dodal: »Saj gre za odstavitev generalnega direktorja iz državnega podjetja, za katerega lahko rečemo, da je danes eno najuspešnejših podjetij v državni lasti v Sloveniji, ki je raslo in se razvijalo v preteklih dvajsetih letih, doseglo resnično zavidljive rezultate, postalo prepoznavno ne samo v slovenskem, ampak tudi v mednarodnem prostoru.« Opomnil je, da je skupaj s tem podjetjem rasla tudi NEK, se razvijala in je danes ravno tako na točki velike podpore v javnosti. Takšen ukrep je seveda vedno nevarnost za destabilizacijo razmer in poslovnega okolja, poudarja Rožman. »Naše poslovno okolje je še posebej zahtevno in občutljivo, saj poslujemo v enakopravnih razmerjih s hrvaškim partnerjem in je treba veliko modrosti, kompetenc in znanja, da se to razmerje ohranja na ravni, kakršna je danes. Takšen ukrep, ki je sprejet na silo, hkrati pomeni rušenje nekega zaupanja v okolju, ki ga jedrska energija nesporno potrebuje, sicer ne more dolgoročno funkcionirati,« je še dejal Rožman.

»ČAS BO SODIL ČULARJEVI IN SRŠENU«

»Same okoliščine razrešitve niso v ponos korporativnemu upravljanju v Republiki Sloveniji,« je povedal poslanec v Evropskem parlamentu in nekdanji krški župan Franc Bogovič.

»To sodelovanje temelji na spoštovanju strokovnih avtoritet, kot sta g. Novšak in g. Rožman, in to je tudi eden od pomembnih faktorjev za družbeno sprejemljivost energetike v Posavju. Sicer pa gre za vrhunskega strokovnjaka, ki je bil razrešen pravzaprav brez razloga, na neki seji, ki je bila sklicana zelo na hitro oziroma je odločitev padla v zadnjem dnevu. Očitno pa je energetika tisto polje, v katerega je vlada močno posegla,« je izpostavil Bogovič. Ob tem je poudaril, da bi morali jedrske objekte voditi ljudje iz okolja, kjer ti delujejo. Bogovič je izrazil bojazen, da gre še za večjo grožnjo, da nekateri v tej državi vidijo rešitev za slovensko energetiko v enem stebru, se pravi, da so za ukinitev drugega stebra. »To pa mislim, da je nesprejemljivo, ponižujoče za ta prostor in povsem ukinja velike ambicije, za katere sem prepričan, da so zelo upravičene v tem prostoru. Sam zelo spremljam energetiko v evropskem prostoru, Francija je prejšnji teden najavila šest novih jedrskih elektrarn, v ozadju je še osem dodatnih in sam si ne predstavljam energetske suverenosti drugače kot z gradnjo drugega bloka tudi v Sloveniji. Vidimo, kaj se dogaja v Ukrajini in mislim, da je resnično to, kar se je zgodilo v GEN, skrajno neodgovorno, škodljivo in to obsojam.« Ob tem je Bogovič odkrito izrazil razočaranje nad dvema članoma nadzornega sveta GEN energije, ki prihajata iz našega okolja: »Eden od njiju, Cveto Sršen, je bil nekoč moj podžupan, danes je prvi mož Telekoma, ki je mirno podprl to razrešitev, podobno kot direktorica občinske uprave Občine Brežice Patricia Čular. Mislim, da jima to ne bo v čast in čas bo sodil tudi ti dve njuni potezi.«

Ko smo skušali pridobiti nekaj odgovorov podpredsednice NS GEN energije Čularjeve, kakšni so bili argumenti za razrešitev Novšaka, zakaj je tako glasovala, kot pač je, in ali imajo že kakšne kandidate, nam je odgovorila, da je za dajanje izjav medijem v imenu nadzornega sveta pristojna izključno predsednica Ksenija Flegar (prihaja iz kvote stranke Konkretno). »Verjamem, da se bo z veseljem odzvala in odgovorila na vsa zastavljena vprašanja. Pri izvajanju svoje vloge v nadzornem svetu sem samostojna in neodvisna. Kandidatov ne morem komentirati, ker jih ne poznam, saj kandidacijski postopek šele teče. Pa tudi, ko bo zaključen, bom sprejela in stala za odločitvijo organa ne glede na svojo osebno opredelitev. Postopka, ki je aktiven, ni korektno komentirati.«

Žal, pa nismo bili deležni veselja, ki ga je napovedovala Čularjeva, saj ni bilo nobenega odgovora niti od Flegarjeve, ki je nekaj dni pred Novšakovim odpoklicem na funkciji predsednika NS zamenjala Sršena, ki pa ostaja njegov član.

