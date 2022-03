Okužbe: nič novega. Številke navzdol

6.3.2022 | 11:50

Foto: Bobo

V soboto so v Sloveniji ob 586 PCR-testih in 5056 hitrih antigenskih testih potrdili 939 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 25.342 primerov aktivnih okužb, kar je 1350 manj kot dan prej. Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 195 bolnikov, na intenzivnih 76.

Na navadnih oddelkih so zaradi covida-19 hospitalizirani štirje bolniki manj kot dan prej, število hospitaliziranih zaradi covida-19 na intenzivnih oddelkih pa je večje za dva.

Skupno število hospitaliziranih s potrjeno okužbo je sicer 437, kar je pet več kot dan prej. Na navadnih oddelkih je 160 bolnikov s covidom-19, na intenzivnih pa šest.

Po podatkih vlade je v soboto umrlo deset bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo.

V soboto so pristojni potrdili 897 okužb z novim koronavirusom manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1643, kar je štiri več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev še naprej upada in trenutno znaša 1200, kar je 64 manj kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po vladnih podatkih cepljenih 1.264.029 ljudi oz. 60 odstotkov, polno cepljenih pa je 1.218.812 oseb oz. 58 odstotkov. Poživitveni odmerek je prejelo 630.112 ljudi.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 375 (včeraj 369) covidnih bolnikov, od katerih jih je 81 (včeraj 78) potrebovalo intenzivno nego (podatki sledilnika za razliko od vladnih podatkov ne vključujejo bolnikov v tako imenovani rdeči coni, temveč samo bolnike na covidnih oddelkih). Šest bolnikov je umrlo po podatkih sledilnika.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes skupno (c19 oddelek in rdeča cona) 23 covidnih bolnikov, Tako kot včeraj, 15 jih je z vodilno diagnozo covida.

V SB Brežice imajo 20 covidnih bolnikov, tako kot včeraj, štirje so z vodilno diagnozo covida.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 14, Ribnica, Trebnje in Metlika 9, Kočevje 7, Mirna Peč 6, Šentjernej 4, Šentrupert 3, Škocjan, Dolenjske Toplice in Sodražica 2, Črnomelj, Mirna, Straža in Loški Potok 1

Posavje - Brežice 13, Sevnica 7, Krško in Bistrica ob Sotli 4, Kostanjevica na Krki 2, Radeče 1

M. K.