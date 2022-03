FOTO: Razvajali so se v mestu

6.3.2022 | 13:30

Jan Tomšič (levo) in Boštjan Gombač sta na svojem koncertu predstavila glasbo sveta.

Na trgu so imeli stojnice.

Na delavnici izdelovanja rož (vse foto: M. L.)

Črnomelj - Eden izmed treh dogodkov vseslovenskega projekta Management mestnih središč, v katerega je vključena tudi občina Črnomelj, je Razvajaj se v mestu. V Črnomlju ga pripravijo tradicionalno v starem mestnem jedru ob dnevu žena in tako so ga organizirali tokrat v petek, 4. marca. Organizatorji so v vabilu napovedali igriv mestni utrip in posebno presenečenje.

Kot presenečenje so organizatorji verjetno imeli v nislih glasbeni nastop Jana Tomšiča in Boštjana Gombača na Petrovem trgu in kot prijetno presenečenje so ta glasbeni dogodek doživeli tudi obiskovalci, ki so v velikem številu prišli tja. Glasbenika sta z vrsto različnih instrumentov popeljala poslušalce skozi različne dele sveta in skozi različna obdobja.

Na trgu so bile tudi številne stojnice z izdelki domače obrti, čebeljimi pridelki, rožami, knjigami in drugim. Spored na trgu je povezoval Jaka Birkelbach.

To popoldne so organizatorji pripravili tudi turistično vodenje po mestu z naslovom Ženske našega mesta.

Na ogled so bile razstave Asterix, rojstvo stripa; postavili so jo v cerkvi sv. Duha, in sicer ob ob 60 - letnici izida prvega albuma Asterix, galski junak. Na Petrovem trgu je bila ulična razstava ob 60 - letnici knjižnice Črnomelj, v Primožičevi hiši sta Ana Heij in Maja Drenovec razstavili makrameje, Zakladnica mesta Črnomelj je ponujala stalno razstavo kulturne in naravne dediščine, v Mestni muzejski zbirki Črnomelj so obiskovalci lahko doživeli Črnomelj na prepihu, seveda skozi ogled stalne razstave. V razvajanje v mestu so uvrstili tudi delavnico polstenja in izdelovanje rož iz krep papirja. V spored razvajanja so vključili tudi večerni koncert in nočni kino.

Dogodek je organiziral RIC Bela krajina v sodelovanju s partnerji občino Občino0 Črnomelj, MC BIT Črnomelj, črnomaljsko izpostavo javnega sklada za kulturne dejavnosti, Knjižnico Črnomelj in črnomaljskim Zavodom za izobraževanje in kulturo.

M. L.

