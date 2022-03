Pestra nedelja za gasilce - gasili lopo in kup požarov v naravi

6.3.2022 | 18:40

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv; PGD Šmihel)

Danes ob 14.29 je v naselju Zloganje, občina Škocjan, gorela lesena lopa velikosti 4 x 3 metre. Gasilci PGD Škocjan so pogasili požar. V požaru je bil poškodovan del ostrešja lope in en delovni stroj.

Pomoč prvih posredovalcev

Ob 10.31 so v naselju Šentjanž, občina Sevnica, prvi posredovalci skupine AED Sevnica nudili pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP Sevnica, ki so obolelo osebo oskrbeli na kraju.



Požari v naravi

Ob 14.03 sta ob cesti v Leskovcu pri Krškem v smeri proti naselju Brege goreli suha trava in podrast. Požar v izmeri okoli sto kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Leskovec.

Ob 15.17 sta na Košenicah v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so pogasili požar na površini enega hektarja.

Ob 15.45 se je zgodba ponovila pri naselju Škrjanče. Spet so posredovali gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel.

Oboji so šli na teren še enkrat, sa sta ob 16.23 na Košenicah ponovno goreli suha trava in podrast.Tokrat so gasili požar na površini 300 kvadratnih metrov.

Ob 17.24 pa sta tudi ob Mirnopeški cesti v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Tam so se poklicnim gasilcemn GRC Novo mesto pridružili člani PGD Kamence - pogasili so požar na površini 300 kvadratnih metrov.

M. K.