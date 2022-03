V stanovanju našli truplo; ogenj z dimnika na streho

7.3.2022 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 11.12 so v Prapročah, občina Ribnica, gasilci PGD Ribnica ob prisotnosti policistov s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše ter omogočili vstop reševalcem NMP in policistom, ki so na kraju ugotovili, da je v stanovanju mrtva oseba.

Nadihal se je dima

Ob 19.23 so v naselju Zagorica, občina Mirna, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše, ogenj pa se je razširil na streho. Gasilci PGD Mirna in Ševnica so pogasili dimnik in okoli pet kvadratnih metrov strehe, pregledali okolico in ponovno prekrili streho okoli dimnika. Lastnik se je pri gašenju nadihal dima, zato so ga domači odpeljali v Zdravstveni dom Trebnje.

Ob 22.29 je tudi na Cesti Notranjskega odreda v Sodražici prišlo do dimniškega požara v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Sodražica so pogasili požar in do prihoda dimnikarja odsvetovali nadaljnje kurjenje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN na izvodu ZEMELJSKO ZID. LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 13:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS GRADAC, izvod silos.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MESTNE NJIVE, izvod 2. NNO DESNO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUKENBERK;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATO na izvodu 2 POD CESTO;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUŽA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.