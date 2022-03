Nadzorniki pregledovali, a niso našli nepravilnosti

7.3.2022 | 11:45

Škocjanski svetniki so se seznanili s poročilom NO občine.

Škocjan - Svetniki so na zadnji občinski seji soglasno sprejeli poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem Občine Škocjan v lanskem letu.

Predsednica Nadzornega odbora (NO) Mateja Žibert Kos je povzela, da nepravilnosti ni bilo, so pa podali nekaj priporočil in predlogov za nadaljnje delo, ki so bili sprejeti dobronamerno. Svetniki niso imeli nobenih vprašanj.

Mateja Žibert Kos

In kaj so lani nadzorniki – poleg predsednice v NO delujejo še Tanja Šraj, Urška Osredkar, Franc Smrekar in Marko Mlakar - vzeli pod drobnogled pri preverjanju zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem, ko so ocenjevali tudi učinkovitosti n gospodarnost porabe občinskega denarja?

Izvedli so nadzor nad javnim naročilom za izgradnjo vodovoda Goriška vas, nad izvajanjem geodetskih storitev, vse v letu 2020. Pregledali so terjatve in obveznosti ter se zaustavili pri naključno izbranih proračunskih postavkah ter jih preverili: sodne stroške, stroške odvetnikov, sodnih izvedencev in notarjev, stroške oglaševalskih storitev in objav, ter druge operativne odhodke.

Nadzorniki so ugotovili, da župan in občinska uprava delujejo v skladu z veljavno zakonodajo in da nenamenske porabe sredstev ni bilo.

Besedilo in foto: L. Markelj