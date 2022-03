Proti Splitu do zelo pomembne zmage

7.3.2022 | 08:00

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 21. krogu lige Aba premagali Split s 87:84 (21:24, 46:49, 69:60).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 500, sodniki: Belošević, Obrknežević, Vesković (vsi Srbija).

* Krka: Stergar 3, Stipčević 9 (2:2), Kosi 11 (3:3), L. Lapornik 14 (5:5), M. Lapornik 25 (2:5), Macura 2 (2:2), Thomas 23 (2:2).

* Split: Perković 18 (2:2), Runjić 2 (0:2), Žganec 6 (1:2), Ukić 10, Jukić 2, Bajo 13 (3:7), Kovačevič 3, Jones 10 (1:1), Shorter 18 (5:7), Barič 2.

* Prosti meti: Krka 16:19, Split 12:21.

* Met za tri točke: Krka 11:24 (M. Lapornik 5, Thomas 3, L. Lapornik, Stergar, Stipčević), Split 10:26 (Perković 4, Ukić 2, Žganec, Kovačevič, Jones, Shorter).

* Osebne napake: Krka 20, Split 20.

* Pet osebnih: Jones (36.), L. Lapornik (40.).

Košarkarji Krke so naredili pomemben korak k obstanku v ligi Aba. Proti edinemu tekmecu na dnu razpredelnice so prekinili niz dvanajstih porazov - nazadnje so zmagali konec oktobra lani - in Split prehiteli za eno zmago.

Krka ima štiri zmage, Split, ki ima z Novomeščani boljše razmerje, saj je prvo tekmo dobil za deset točk, ostaja pri treh, ostale ekipe pri dnu lestvice pa so pri sedmih zmagah.

Zadnje mesto ob koncu rednega dela pomeni izgubo statusa v elitnem regionalnem tekmovanja za prihodnjo sezono, predzadnje pa vodi v razigravanje z drugouvrščeno ekipo lige Aba 2.

Varovance trenerja Daliborja Damjanovića do konca rednega dela lige Aba čakajo tri domače preizkušnje z Mego, FMP in Budućnostjo ter gostovanja pri Mornarju, Borcu, Crveni zvezdi in Igokei. V naslednjem krogu 12. marca bo Krka gostovala v Čačku.

Krka je imela nekaj minut pred koncem v rokah celo zmago z več kot desetimi točkami prednosti, a je v zadnjih štirih minutah zapravila prednost 14 točk (83:69), ki si jo je priigrala z delnim izidom 12:0.

Izstopajoča posameznika pri domačih sta bila Miha Lapornik s 25 točkami (trojke 5:6) in Adonis Thomas, ki je 23 točkam (met iz igre 9:15) dodal osem skokov.

Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke fantom za borbo in zmago. Normalno je, da je bila tekma težka, saj je bila zmaga za obe ekipi zelo pomembna. Mislim, da je bila naša zmaga zaslužena, saj smo bili celo tekmo v dobrem ritmu. Danes sem manj rotiral igralce, saj sem verjel Izkušenejšim igralcem, da lahko ono izvlečejo to tekmo in tako je tudi bilo. Še enkrat čestitke mojim fantom za zmago in tudi Splitu za več kot korektno predstavo. Zdaj ni nobene agonije. Zmagali smo eno od tekem, bomo pa poskusili do konca lige še koga presenetiti. Prva priložnost bo že na sobotnem gostovanju v Čačku.«

Srđan Subotić, trener Splita: »Čestitke Krki za zmago. Glede na pomembnost tekme se je igrala odlična košarka, z razpoloženimi posamezniki na obeh straneh ter z dobrimi obrambami. Bila je kakovostna tekma. Mi nismo uspeli uresničiti tisto, po kar smo prišli, in sicer zmagati. Izpolnili smo minimalni cilj, poraz, manjši od 10 točk. Za dobiti tako tekmo, smo naredili preveč majhnih napak. Zgrešili smo 10 prostih metov in povezani »zicerjev«, ko bi lahko naredili neko razliko, in to je bilo odločilno.«

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović Dalibor Damjanović Miha Lapornik Miha Lapornik