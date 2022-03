V Osilnici rehabilitacijski oddelek za osebe s cerebralno paralizo

Ljubljana/Osilnica - Univerzitetni rehabilitacijski inštitutu RS (URI) Soča namerava v novem domu za starejše v Osilnici, ki ga gradi država, urediti oddelek za rehabilitacijo oseb s cerebralno paralizo in drugimi motnjami v razvoju. Namenjen bo odraslim osebam, če bo šlo vse po načrtih, pa bo vzpostavljen do leta 2025.

Oddelek bo deloval v okviru tamkajšnjega rehabilitacijskega centra, v stavbi Doma starejših občanov, ki ga gradi država. Dom starejših je sicer pred leti začela graditi občina, a je projekt zaradi pomanjkanja denarja zastal, zato se ga je lani odločila dokončati država.

Kot pravijo v URI Soča, bo oddelek za rehabilitacijo oseb s cerebralno paralizo in drugimi motnjami v razvoju namenjen predvsem odraslim osebam. "Obravnava otrok s cerebralno paralizo in razvojnimi motnjami je namreč v Sloveniji dobro urejena. Ko otroci postanejo mladostniki pa, če gre za blažje oblike in niso vključeni v obravnave v specialnih zavodih, velikokrat ostanejo brez rednih obravnav," navajajo. Veliko jih zato želi sodelovati v programih, s katerimi se čim bolj ohranja njihovo funkcionalno stanje, a zanje na URI Soča trenutno nimajo ne prostorskih ne kadrovskih zmogljivosti.

V rehabilitacijskem centru v Osilnici bodo lahko letno obravnavali okrog 250 pacientov. Ti bodo deležni celostne rehabilitacije, kar pomeni, da bo primere vodil zdravnik, sodelovali pa bodo še fizioterapevti, delovni terapevti, psihologi, logopedi in drugi.

Izvajanje programov naj bi pacientom omogočilo izboljšanje funkcijskih zmožnosti na vseh področjih, od gibanja do hranjenja, komunikacije, skrbi zase, učenja, socialnih veščin ter preprečevanja dolgoročnih zdravstvenih zapletov.

"Nov rehabilitacijski program, ki ga bomo dobili v Osilnici, je korak naprej v naših prizadevanjih, da še naprej dvigujemo kakovost in obseg javne rehabilitacijske dejavnosti. V URI Soča se tudi zavedamo potrebe, da so te storitve prisotne tudi izven večjih mest," v sporočilu navajajo besede v. d. generalnega direktorja URI Soča Zvoneta Čadeža.

